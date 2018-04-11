Пасхальные мастер-классы провели в центре соцпомощи семье и детям вблизи Савеловского

В центре социальной помощи семье и детям «Хорошевский», подопечными которого являются и жители Аэропорта, провели тематические мастер-классы, приуроченные к празднованию Пасхи. В них могли принять участие все желающие.

— Каждый из гостей мог попробовать себя в роли мастера пасхальных сувениров. Желающие расписали яйца, сделали подставки и корзинки, выполнили разнообразные подарки родным и близким, открытки и не только. Также было организовано чаепитие, — сообщила представитель центра Татьяна Кайдаш.

ЦСПСиД «Хорошевский» расположен по адресу Магистральный переулок, дом 7, корпус 2. (мю)