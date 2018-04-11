В Тольятти пройдут занятия по психологии взаимоотношений

На эти групповые занятия приглашают всех желающих. Как сообщила психолог Ольга Люлюкова, они будут проходить еженедельно по четвергам с 18.00 до 19.00. Тематика ближайших девяти недель уже определена. 12.04 «Мои приоритеты. 10 акцентов» 19.04 «Любимые роли: жертва, спасатель или тиран? В контексте Треугольника Карпмана» 26.04 «Эмоциональный интеллект. Гнев. Подавлять или управлять?» 3.05 «Виноватый или обиженный? Кто выбирает?» 1 занятие 10.05 «Виноватый или обиженный? Кто выбирает?» 2 занятие 17.05 «Самоценность и обесценивание. Откуда ноги растут?» 1 занятие 24.05 «Самоценность и обесценивание. Откуда ноги растут?» 2 занятие 31.05 «Мандала. Плетение мандал» 7.06 «Острые углы воспитания. Манипулятор. Как с ним жить?» 1 занятие По словам Ольги Люлюковой, присоединиться к группе можно в любой из четвергов.

Кроме того, в планах провести следующие мероприятия:15 апреля в 12.00 — Открытый урок по игре Го от президента спортивной федерации Го Самарской области Леонида Бычкова. 22 апреля в 18.00 — благотворительный концерт Тимофея Яровикова с новой программой. Отметим, что Центр социальной адаптации детей-сирот образован недавно. Его цель — помогать детям-сиротам адаптироваться к современному миру, а родителям, принявшим этих ребят к себе в семью, выстраивать гармоничные отношения.

Несмотря на то, что основная часть помещений центра уже отремонтирована и частично меблирована, пространство еще нужно доводить до ума и в этом общественники рассчитывают на поддержку неравнодушных жителей города.