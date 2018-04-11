Ещё
В Тольятти пройдут занятия по психологии взаимоотношений
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти пройдут занятия по психологии взаимоотношений 

Волга Ньюс 1 час назад
На эти групповые занятия приглашают всех желающих. Как сообщила психолог Ольга Люлюкова, они будут проходить еженедельно по четвергам с 18.00 до 19.00. Тематика ближайших девяти недель уже определена. 12.04 «Мои приоритеты. 10 акцентов» 19.04 «Любимые роли: жертва, спасатель или тиран? В контексте Треугольника Карпмана» 26.04 «Эмоциональный интеллект. Гнев. Подавлять или управлять?» 3.05 «Виноватый или обиженный? Кто выбирает?» 1 занятие 10.05 «Виноватый или обиженный? Кто выбирает?» 2 занятие 17.05 «Самоценность и обесценивание. Откуда ноги растут?» 1 занятие 24.05 «Самоценность и обесценивание. Откуда ноги растут?» 2 занятие 31.05 «Мандала. Плетение мандал» 7.06 «Острые углы воспитания. Манипулятор. Как с ним жить?» 1 занятие По словам Ольги Люлюковой, присоединиться к группе можно в любой из четвергов.
Кроме того, в планах провести следующие мероприятия:15 апреля в 12.00 — Открытый урок по игре Го от президента спортивной федерации Го Самарской области Леонида Бычкова. 22 апреля в 18.00 — благотворительный концерт Тимофея Яровикова с новой программой. Отметим, что Центр социальной адаптации детей-сирот образован недавно. Его цель — помогать детям-сиротам адаптироваться к современному миру, а родителям, принявшим этих ребят к себе в семью, выстраивать гармоничные отношения.
Несмотря на то, что основная часть помещений центра уже отремонтирована и частично меблирована, пространство еще нужно доводить до ума и в этом общественники рассчитывают на поддержку неравнодушных жителей города.
Волга Ньюс: последние новости
Волжский русский народный хор выступил с концертной программой "Эх, Самара-городок!" Стал известен состав участников делегации Самарской области в молодежных Дельфийских играх во Владивостоке "Новое пространство" открыло выставку "Кухня", посвященную книге, которой пока нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром117
Известные советские актеры, не пережившие 90-е4
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»10
9 сериалов, которые нельзя пропустить
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение