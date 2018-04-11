В Волгоград приехал уникальный ретропоезд с выносливыми кочегарами

Восстановленная теплушка, военная техника и раскаленная кабина венгерского паровоза — на станции Волгоград-2 остановился уникальный ретропоезд «Воинский эшелон», который до 9 мая успеет «оббежать» Волгоградскую, Астраханскую и Саратовскую области.

Перед историческим паровозом, собранном еще в 1952 году, что-то шумно обсуждают машинисты в темно-синей исторической форме и фуражках с лакированными козырьками. Кочегар, оставшийся в тесной раскаленной кабине, вытаскивает из печки поджаренную яичницу и ароматные хрустящие гренки.

— Ритуал каждого железнодорожника, — перекладывая походный обед на тарелку, рассказывает Дмитрий Никулин

Вытирая лицо полотенцем, машинисты вспоминают свое первое свидание с паровозом, уже давно получившим приставку ретро.

— Работать с такой техникой очень непросто: жарко и хлопотно. Но машина жертвует чем-то ради нас. Почему бы и нам не пожертвовать ради нее? — рассуждает машинист Владимир Протасов. — В первый раз сюда заходят чистенькими и гладкими. А вот после 12-часовой смены лицо и руки окрашиваются в цвет угля: во время пути кочегар должен подбрасывать его в печь каждые четыре минуты! Если машина начинает капризничать, гладим и говорим с ней. Она же как любимая женщина. Той нужна новая шуба, а этой — водичка. Даме сердца не понравилось какое-то слово, а паровоз не оценил уголек. Совсем недавно его хотели убрать на постамент. Хорошо, что есть добрые люди, которые дают технике второй шанс. И она, к слову, работает не хуже современной. Этот паровоз еще посоревнуется с современным локомотивом.

На пяти железнодорожных платформах выставлены самая знаменитая военная техника — тут и легендарная «тридцатьчетверка», и бронеавтомобили, «Катюша» и несколько гаубиц.

— Военной техникой с нами поделился музей— заповедник «Сталинградская битва». А вот паровоз серии «Эр» жил в подмосковном депо — в 60-х годах его отправили на пенсию и законсервировали, — рассказывает директор музея Приволжской железной дороги Владимир Бударин. — Как и ветеранов войны, таких паровозов становится все меньше и меньше. Каждый оказывается на вес золота. Перед дальней поездкой его восстановили до последней детали: где надо подтянуть — подтянули, смазали, почистили. Перед вами настоящий паровоз-трудяга, который может разгоняться до 40-50 километров в час.

Восстанавливая исторический состав, железнодорожники начали готовить и машинистов — понять нрав ретротехники им пришлось всего за несколько месяцев.

— Я был помощником машиниста электровоза и тепловоза, — смахивая пот со лба, вспоминает кочегар Дмитрий Никулин. — Кажется, что сложного в моей новой профессии?Бросай себе уголь, да бросай. Но он должен ложиться равномерно, а не гореть клочками. Да и работа, я вам скажу, очень жаркая. Сперва после 12 часов выходил, словно из кипятка. Сейчас привык и уже спокойно переношу рабочий день в кабине. Порой жарим в печке яичницу или картошку. Вкус этого блюда никогда не сравнится с тем, что приготовлен на обычной плите.

После стоянки на станции Волгоград-2 уникальный ретропоезд поедет в город Волжский. В конце апреля «Воинский эшелон» доберется до Астрахани. А вот День Победы состав встретит на конечной станции Волгоград-1.

— За период послевоенной истории я не знаю примеров, когда настоящий воинский эшелон вернулся бы в строй, — рассуждает директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин . — Единственное, что у него отличается от оригинала, так это колесные пары. Были — четырехколесные, а сейчас — восьми. Но и это лишь оттого, что четырехколесных сейчас просто не существует в природе. В остальном перед вами совершенно аутентичный эшелон с паровозом на угольном ходу, с поездными бригадами в военной форме. Наши коллеги с РЖД собирали запчасти для паровоза по всей железной дороге. Плюс ко всему они готовили две бригады машинистов — посмотрите, какие крепкие и здоровые ребята. Отправить уникальный ретропоезд в путь нам помогало Российское военно-историческое общество . И сейчас, глядя на этот эшелон, я понимаю, что эта живая история только начинается.

Концерты на станциях пройдут:

18 апреля — Астрахань-1, начало концерта в 10:00;

21 апреля — Волжский, начало мероприятия в 10:00;

22 апреля — Донская, начало мероприятия в 10:00;

23 апреля — Иловля-1, начало мероприятия в 10:05;

24 апреля — Серебряково, начало мероприятия в 09:00;

24 апреля — Филоново, начало мероприятия в 15:00;

25 апреля — Алексиково, начало мероприятия в 10:00;

26 апреля — Урюпино, начало мероприятия в 10:00;

28 апреля — Аткарск, начало концерта в 10:00;

30 апреля — Сенная, начало концерта в 10:00;

4 мая — Саратов-1, начало концерта в 10:00;

6 мая — Петров Вал, начало концерта в 10:00 (мск.);

6мая — Камышин -1, начало мероприятия в 14:20;

8 мая — Волгоград-1, начало мероприятия в 10:00;

9 мая — Волгоград-1, начало концерта в 10:00 (мск.).