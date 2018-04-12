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В Волгограде прошла презентация ретропоезда «Воинский эшелон»
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В Волгограде прошла презентация ретропоезда «Воинский эшелон» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Презентация ретропоезда «Воинский эшелон» состоялась на станции «Волгоград-2».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, для управления паровозом были подготовлены две специализированные бригады, каждая из которых включает в себя машиниста, его помощника и кочегара. Все они одеты в форму образца 1943 года. Поезд состоит из паровоза и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Это танкиТ-34-76 и Т-60, а также бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубица-пушка. Добавим, что технику предоставил музей «Сталинградская битва».
В апреле и мае поезд в общей сложности посетит 25 саратовских, астраханских и волгоградских станций. Отметим, что 11 из них расположены в нашем регионе. На каждой станции люди смогут посетить выставку и изучить поезд изнутри. На станциях Петров Вал и Волгоград-1 пройдет еще концертная программа. Подробное расписание поезда можно узнать здесь.
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