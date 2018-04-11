Ветераны ВС РФ обсудили героико-патриотическое воспитание молодежи

В Музее Победы прошло заседание Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

В Музее Победы прошло заседание Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

В заседании Совета приняли участие — член Общественного совета Музея Победы генерал армии В. Ф. Ермаков, директор Музея Великой Отечественной войны А. Я. Школьник , первый заместитель председателя Совета ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант В. Н. Бусловский и другие члены Совета.

Открыл заседание председатель ОООВ ВС РФ, член Общественного совета Музея Победы генерал армии Виктор Федорович Ермаков с докладом «О путях работы Совета, региональных отделений, ветеранских организаций видов и родов войск, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации по улучшению патриотического воспитания подрастающего поколения». Также он поблагодарил директора Музея Победы Александра Школьника за возможность провести на базе музея такое значимое мероприятие.

В ходе заседания выступил секретарь Попечительского совета парка «Патриот» генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев с докладом «О текущей деятельности парка „Патриот“. Особое внимание Рафаэль Миргалиевич уделил тематике взаимодействия с общественно-патриотическими организациями, благодаря которому, на территории объектов Парка повысится количество выездных тематических уроков истории для учащихся Москвы и Московской области, мастер-классов для молодых специалистов по направлениям деятельности и важнейших мероприятий в сферах военно-патриотической, культурной и спортивной направленности.

Завершилась работа заседания проведением фотографирования участников заседания Совета и осмотром 3Д инсталляции в Зале Славы музея.