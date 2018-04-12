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12 апреля знаменитейшему русскому драматургу Александру Николаевичу Островскому исполняется 195 лет!
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12 апреля знаменитейшему русскому драматургу Александру Николаевичу Островскому исполняется 195 лет! 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Вспоминаем бытописателя Замоскворечья, Малой Ордынки, губернских волжских городов вместе с «Ревизором.ru»!
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