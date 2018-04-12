Кто родился 12 апреля

Отари Ионович Аршба (63 года), член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Работал в органах госбезопасности СССР и России. Являлся вице-президентом, старшим вице-президентом компании «Евразхолдинг». Был одним из учредителей политического движения «Стабильная Россия». Избирался депутатом Госдумы IV, Vи VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Антон Германович Силуанов (55 года), министр финансов Российской Федерации. Более 30 лет работает в Министерстве финансов , прошёл путь от экономиста до заместителя министра. В декабре 2011 года занял пост министра финансов РФ.

Валентина Владимировна Стукалова, заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы. В Аппарате Государственной Думы работает с апреля 2004 года. 19 декабря 2014 года была назначена заместителем Руководителя Аппарата Государственной Думы — начальником Управления государственной службы и кадров.

Юрий Дмитриевич Куклачёв (69 лет), создатель и руководитель единственного в мире Театра кошек. Народный артист РСФСР. Юрий Куклачёв — первый в СССР артист цирка, который начал работать с кошками. Созданные им программы покорили зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом.

В 1990 году Юрий Куклачёв открыл в Москве на Кутузовском проспекте Театр кошек. Через 15 лет театр получил статус Государственного учреждения культуры города Москвы.

Артист известен также как основатель образовательного проекта «Международная Ассоциация Школа Доброты».

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888), русский путешественник и географ. Руководил экспедициями в Уссурийский край и в неизученные европейцами районы Центральной Азии. Он исследовал горные системы Куньлуня, хребты Северного Тибета, бассейны озёр Лобнор и Кукунор, истоки реки Хуанхэ. В общей сложности учёный во время своих экспедиций преодолел расстояние более 30 тысяч километров.

Николай Пржевальский собрал ценные коллекции растений и животных, впервые описал дикого верблюда и дикую лошадь. Его именем названы ледник на Алтае, хребет в Куньлуне, многие виды растений и животных, в том числе лошадь Пржевальского.

Литературную известность ему принесла комедия «Свои люди — сочтёмся», опубликованная в 1850 году в журнале «Москвитянин». Перу Островского также принадлежат пьесы «Таланты и поклонники», «Бесприданница», «Доходное место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «Бешеные деньги», «Лес» и другие.