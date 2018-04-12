Кевина Спейси снова обвиняют в домогательствах

Полиция Лос-Анджелеса расследует дело о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси к неназванному мужчине, сообщает Reuters

Отмечается, что инцидент произошел в 1992 году, заявивший о домогательствах тогда был совершеннолетним. По словам шерифа, расследование началось еще 11 декабря прошлого года, спустя месяц после увольнения Спейси из сериала «Карточный домик». Увольнение, в свою очередь, последовало за громким скандалом: актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в попытке соблазнения, на момент которой Рэппу было всего 14 лет.

Вслед за Энтони Рэппом около 30 мужчин заявили о том, что также были жертвами сексуальных преследований актера.

Известно, что расследованиями, касающимися Кевина Спейси, занимается и полиция Лондона.