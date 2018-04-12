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Кевина Спейси снова обвиняют в домогательствах
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Кевина Спейси снова обвиняют в домогательствах 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Лос-Анджелеса расследует дело о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси к неназванному мужчине, сообщает Reuters.
Отмечается, что инцидент произошел в 1992 году, заявивший о домогательствах тогда был совершеннолетним. По словам шерифа, расследование началось еще 11 декабря прошлого года, спустя месяц после увольнения Спейси из сериала «Карточный домик». Увольнение, в свою очередь, последовало за громким скандалом: актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в попытке соблазнения, на момент которой Рэппу было всего 14 лет.
Вслед за Энтони Рэппом около 30 мужчин заявили о том, что также были жертвами сексуальных преследований актера.
Известно, что расследованиями, касающимися Кевина Спейси, занимается и полиция Лондона.
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