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СМИ: в США проводят проверку в связи с обвинениями в адрес Кевина Спейси в домогательствах
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СМИ: в США проводят проверку в связи с обвинениями в адрес Кевина Спейси в домогательствах 

ТАСС 11 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Прокуратура в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) проводит проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес бывшего исполнителя одной из главных ролей в сериале «Карточный домик» (House of Cards) Кевина Спейси. Об этом сообщил в среду интернет-ресурс TMZ со ссылкой на представителя ведомства.
Материалы, касающиеся обвинений, были получены прокуратурой 5 апреля от сотрудников управления шерифа в округе Лос-Анджелес. Их рассмотрением занимается отдел, специализирующийся на преступлениях на сексуальной почве. Информации о предъявлении актеру обвинений в официальном порядке пока не поступало.
Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как в конце октября прошлого года американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Рэпп тогда был несовершеннолетним. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуальности. Позже его представитель заявил, что актер обратится за лечением и пройдет обследование.
Впоследствии СМИ сообщили, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала «Карточный домик», рассказали журналистам о домогательствах с его стороны. Они уточнили, что Спейси прикасался к людям без разрешения, а также позволял себе непристойные замечания. Объектом навязчивого внимания со стороны актера по большей части были молодые мужчины, их имена не разглашаются. С аналогичными обвинениями в отношении Спейси к настоящему времени выступили около трех десятков человек.
Из-за скандала была на время остановлена работа над новым сезоном «Карточного домика». В конечном счете видеосервис Netflix и компании Media Rights Capital полностью прекратили сотрудничество со Спейси.
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