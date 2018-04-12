СМИ: в США проводят проверку в связи с обвинениями в адрес Кевина Спейси в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. / ТАСС /. Прокуратура в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) проводит проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес бывшего исполнителя одной из главных ролей в сериале «Карточный домик» (House of Cards) Кевина Спейси . Об этом сообщил в среду интернет-ресурс TMZ со ссылкой на представителя ведомства.

Материалы, касающиеся обвинений, были получены прокуратурой 5 апреля от сотрудников управления шерифа в округе Лос-Анджелес. Их рассмотрением занимается отдел, специализирующийся на преступлениях на сексуальной почве. Информации о предъявлении актеру обвинений в официальном порядке пока не поступало.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как в конце октября прошлого года американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Рэпп тогда был несовершеннолетним. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуальности. Позже его представитель заявил, что актер обратится за лечением и пройдет обследование.

Впоследствии СМИ сообщили, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала «Карточный домик», рассказали журналистам о домогательствах с его стороны. Они уточнили, что Спейси прикасался к людям без разрешения, а также позволял себе непристойные замечания. Объектом навязчивого внимания со стороны актера по большей части были молодые мужчины, их имена не разглашаются. С аналогичными обвинениями в отношении Спейси к настоящему времени выступили около трех десятков человек.