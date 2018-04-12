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Детская программа фестиваля японской культуры Hinode Power Japan
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Детская программа фестиваля японской культуры Hinode Power Japan 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Каждой весной в Москву приходит настоящий японский праздник — фестиваль для всей семьи Hinode Power Japan. В этом году он пройдет 28 и 29 апреля. И для детей от 6 лет организаторы приготовили интересную программу мастер-классов, спортивных мероприятий, настольных игр, развивающих быстроту мышления и ловкость, а также подготовлены традиционные японские лакомства.
Энничи Игры и забавы для детей — неотъемлемая часть любого традиционного фестиваля в Японии.
Здесь можно будет сыграть в японский вариант дженги «дарума отоси», где блоки башенки вытаскиваются не руками, а выбиваются молоточком; выловить шар из бассейна удочкой из рисовой бумаги («мидзу йо йо»); проверить свою меткость и глазомер, бросая кольца в цель («ванагэ»); сложить с завязанными глазами лицо японской богини счастья («фукуварай) и поучаствовать в увлекательном соревновании, перекладывая на скорость палочками бобы фасоли («мамэ-цумами»).
Каждый сможет испытать ловкость и чувство баланса, попробовав свои силы в «кэндама». Так называется деревянная игрушка с шаром на ниточке (японская разновидность бильбоке), который нужно поймать в одну из чаш или — самое сложное — на шпиль игрушки.
А еще в зоне Энничи будут угощать любимым десертом всех японских детей «какэгори», который готовится из строганного льда со сладким фруктовым сиропом.
Видеоигры и аниме На стенде Nintendo представят игровые новинки, а стриминг-сервис аниме Wakanim — порадует новыми весенними аниме-релизами.
Мастер-классы На празднике можно будет расписать деревянных кукол «кокэси», сложить всей семьей оригами, вырезать вместе с известным мастером кири-э фигурку нэко из бумаги или нарисовать комикс манга. Можно будет сразиться в японские крестики нолики «гомоку», разыграть партию в японские шахматы «сёги» или проверить свои стратегические навыки в игре «го».
Спорт Юные гости также смогут познакомиться с восточными боевыми искусствами и принять участие в спортивных мастер-классах — айкидо, каратэ, дзюдо, кэндо.
Программа рассчитана на 2 дня. Все детские активности пройдут в любой из дней праздника. Мероприятие пройдет в 75 павильоне ВДНХ.
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