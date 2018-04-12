Ещё
Вечеринка Unicorn party в клубе Ribambelle
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вечеринка Unicorn party в клубе Ribambelle 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
29 апреля в RIBAMBELLE пройдёт незабываемая радужная Unicorn Party. На празднике детей ждёт путешествие на пушистом облаке и посещение волшебного замка, где обитают мифические лошадки.
Дети узнают тайну короны единорогов, искупаются в разноцветном море и научатся расчёсывать гриву. На вечеринке пройдут мастер-классы по приготовлению кейп-попсов, по созданию фото-рамки и лунная дискотека.
Начало в 15:00, во всех RIBAMBELLE, вечеринка входит в стоимость городка.
Рекомендуемый возраст: 4-10 лет.
Стоимость городка в клубах RIBAMBELLE: RIBAMBELLE Green 900 руб (без ограничения по времени) RIBAMBELLE in the City 1 350 руб (без ограничения по времени) RIBAMBELLE Vremena Goda 1-час 1100 руб; 2-час 800 руб; 3-й час и последующие 600 руб.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Детская программа фестиваля японской культуры Hinode Power Japan Педиатр Сергей Бутрий признался, что был антипрививочником Благотворительный фестиваль ко дню рождения фонда AdVita
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром123
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»12
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову15
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение