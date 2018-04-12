Матвиенко поздравила россиян с Днем космонавтики

Матвиенко поблагодарила космонавтов, которые позволяют России сохранять космическое первенство. Она подчеркнула, что современная космонавтика является одной из интереснейших областей деятельности человека.

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