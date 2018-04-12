Ещё
Матвиенко поздравила россиян с Днем космонавтики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матвиенко поздравила россиян с Днем космонавтики 

Федеральное агентство политических новостей 58 минут назад
Сенатор подчеркнула, что полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года вошел в историю как торжество разума. Все россияне гордятся тем, что первыми освоением космоса занялись соотечественники: Константин Циолковский, Валентина Терешкова, Сергей Королев, Алексей Леонов, Герман Титов и многие другие.
Матвиенко поблагодарила космонавтов, которые позволяют России сохранять космическое первенство. Она подчеркнула, что современная космонавтика является одной из интереснейших областей деятельности человека.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство политических новостей: последние новости
Памятник Хворостовскому установят в московском парке Зарядье Ушел из жизни Олег Табаков Новый пятиэтажный музей Достоевского построят в Петербурге
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром134
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову17
Самые красивые итальянки в истории кино10
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»3
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение