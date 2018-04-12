Матвиенко поздравила россиян с Днем космонавтики 

Сенатор подчеркнула, что полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года вошел в историю как торжество разума. Все россияне гордятся тем, что первыми освоением космоса занялись соотечественники: Константин Циолковский, Валентина Терешкова, Сергей Королев, Алексей Леонов, Герман Титов и многие другие.
Матвиенко поблагодарила космонавтов, которые позволяют России сохранять космическое первенство. Она подчеркнула, что современная космонавтика является одной из интереснейших областей деятельности человека.
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