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Медведев поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики
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Медведев поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Поздравление было опубликовано на сайте кабмина.
Премьер отметил, что космическая история России создавалась многими талантливыми и мужественными людьми, устремлёнными к звёздам. Именно их труд позволил добиться выдающихся достижений и запустить первый искусственный спутник Земли, а также организовать и реализовать первый полёт человека в космос и первый выход в космическое пространство.
«Константин Циолковский, Сергей Королёв, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов открыли миру дорогу в космос. Мы гордимся ими и всеми, кто сегодня работает в отрасли, делает всё, чтобы Россия оставалась великой космической державой», — указал он.
Вместе с этим Медведев добавил, что современную жизнь уже трудно представить без космонавтики, так как она породила собой множество открытий и усовершенствовала уже существующие технологии: телевидение и телекоммуникации, прогнозы погоды и навигационные системы, спутниковые телефоны.
«Желаю всем вам удачи, успехов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким», — заключил он.
Ранее RT собрал самые распространённые изобретения, которые предназначались для использования на орбите, но стали незаменимыми в быту.
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