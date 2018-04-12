Медведев поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики

Поздравление было опубликовано на сайте кабмина.

Премьер отметил, что космическая история России создавалась многими талантливыми и мужественными людьми, устремлёнными к звёздам. Именно их труд позволил добиться выдающихся достижений и запустить первый искусственный спутник Земли, а также организовать и реализовать первый полёт человека в космос и первый выход в космическое пространство.

Вместе с этим Медведев добавил, что современную жизнь уже трудно представить без космонавтики, так как она породила собой множество открытий и усовершенствовала уже существующие технологии: телевидение и телекоммуникации, прогнозы погоды и навигационные системы, спутниковые телефоны.

«Желаю всем вам удачи, успехов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким», — заключил он.

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