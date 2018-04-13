В День космонавтики на космодроме «Восточный» прошли праздничные мероприятия с участием военных строителей

Военно-строительного комплекс Минобороны теснейшим образом связан с космической отраслью, именно его специалисты создавали все российские космодромы.

57-ю годовщину первого полета человека в космос на космодроме «Восточный» военные строители отметили вместе с сотрудниками предприятий ракетно-космической отрасли, жителями города Циолковский.

Предприятия Военно-строительного комплекса МО РФ теснейшим образом связаны с космической отраслью, именно военные строители создавали все российские космодромы. Сегодня специалисты ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (входит в состав ВСК МО РФ) принимают участие в строительстве космодрома «Восточный» — продолжают строительство города Циолковский.

12 апреля в Циолковском прошли праздничные мероприятия, в ходе которых была дана высокая оценка труду военных строителей: губернатор Амурской области Александр Козлов вручил благодарственное письмо за высокое образцовое выполнение обязанностей, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем космонавтики А. Ляпустину (начальнику филиала «СМУ №1 Шимановский» ФГУП «ГВСУ по спецобъектам»).

Благодарностями главы ЗАТО Циолковский были отмечены руководитель проекта ГВСУ по специальным объектам М. Тимохин, ведущий специалист финансово-экономического управления С. Халиулина, ведущий бухгалтер филиала «Филиал СМУ №1 Шимановский» Е. Булденко, главный специалист сметно-договорного отдела филиала «УСОК Восточный» Е. Лаврова, диспетчер филиала «Филиал СМУ№1Шимановский» В. Савин.