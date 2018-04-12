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Тысячи хабаровчан устремились за цыпленком из KFC
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Тысячи хабаровчан устремились за цыпленком из KFC 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске открылась первая точка международной сети фаст-фуда KFC. Информация о строительстве популярного кафе появились еще год назад и вот, наконец, поклонники жареного цыпленка из Кентукки дождались открытия. В первые дни работы хабаровчане массово устремились попробовать брендовую курицу -они готовы отстоять огромную очередь и ждать свой заказ более 40 минут. Сотрудники старались справиться с нахлынувшей волной — за день здесь побывало более тысячи посетителей.
— Такой поток здесь с самого утра — с 8 и до самого закрытия, тысячи посетителей приходят. Мы начали работать даже за день до официального открытия. Кстати, нас отправили на месяц из Владивостока для того, чтобы обучить здешний персонал, всего 5 человек, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудница заведения Екатерина Половникова.
Даже дойти до кафе 11 апреля трудно — масса лавирующих людей, забитая машинами стоянка и пробка на выезде. Внутри — яблоку негде упасть: все столики заняты, попробовать же свой заказ люди уходили в находящийся рядом ТЦ «Магазины Радости».
— Рада, что в Хабаровске наконец-то открылась эта бургерная. Только помещение маленькое, но это понятно почему — здесь раньше автомойка была. Народу, конечно, много. Наверное, реклама сыграла роль, но надеюсь, что позже ажиотаж поубавится, — поделилась мыслями хабаровчанка, стоящая в очереди.
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