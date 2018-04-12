В Киргизии отметило юбилей военное-патриотическое объединение

Объединение «Родина» включает в себя десяток детских военно-спортивных клубов по всей республике. Здесь все как в настоящей армии: дисциплина, присяга, марш-броски, строевая подготовка, рукопашный бой, стрельба и даже прыжки с парашютом. Таким образом организация готовит мальчиков и девочек к службе в рядах вооруженных сил, а также воспитывает в них патриотизм.

"Родина" — одно из самых старых военно-патриотических объединений на постсоветском пространстве. Оно создано воинами-интернационалистами в декабре 1987 года.

— Тогда, после поездки в Ашхабад на первый Всесоюзный съезд воинов запаса, собралась наша инициативная группа — около 800 «афганцев», — вспоминает председатель объединения, сержант запаса Сергей Торопов . — Мы наметили три задачи: подготовку подрастающего поколения к службе в рядах вооруженных сил, помощь семьям погибших и постройку памятника павшим в Афганистане бойцам. Все три цели сегодня достигнуты.

В далекие советские годы в «Родине» состояло около трех тысяч курсантов. Сегодня в одноименном детском военно-спортивном клубе при объединении обучается около 70 детей и подростков в возрасте от восьми до восемнадцати лет. Берут не количеством, а скорее качеством.

— С 2006 года участвуем во всех военно-спортивных сборах «Союз — Наследники Победы», которые проводит наш земляк, ныне проживающий в Москве воин-афганец Олег Боканач, — рассказывает Торопов. — На эти соревнования съезжаются курсанты из всех стран бывшего СССР. И здесь, в смешанных командах, наши воспитанники всегда показывают себя очень достойно, привозят домой 20-40 медалей.

Впрочем, курсанты могут похвастать не только наградами, но и артистизмом. Ребята отлично выступили на концерте, посвященном юбилею военно-патриотического объединения. Дети прочитали проникновенные стихи о войне и любви к родине. Затем хором исполнили песню «Брестская крепость». Поддержал выступления ребят воин-интернационалист Таалай Джумамединов, исполнив под гитару песни об афганской войне. Военную тематику немного разбавил детский ансамбль «Таберик» зажигательными восточными и индийскими танцами, а также девушки-курсантки, сыгравшие на комузах народную музыку.

Но самыми зрелищными стали показательные выступления воспитанников отечественных военно-патриотических клубов «Альтаир», «Пантера», «Каскад» и «Родина». Юноши и девушки в камуфляжных костюмах исполняли захватывающие трюки, инсценировки боя и приемы единоборств. Также под восхищенные возгласы публики они ударом руки разбивали высокие стопки черепицы.

Не обошлось и без наград. Памятную звезду, посвященную 30-летию объединения «Родина», получили основатели и старожилы организации, приглашенные представители военных и международных ведомств, а также все без исключения курсанты. Вручение проходило по-военному дисциплинированно и лаконично: вышел — доложил о прибытии — получил награду — отбыл на место. Дети и подростки на сцену выходили четко по форме: чеканили шаг и, получив заветную звезду, бойкими голосами рапортовали: «Служу Родине!».

Кстати

"Родина" совместно с войсковыми частями и Федерацией парашютного спорта и воздухоплавания КР подготовила 59 парашютистов. А при содействии Федерации альпинизма республики — около сотни альпинистов. Выпускники «Родины» проходят службу в рядах вооруженных сил Киргизии и России, многие из них — в элитных подразделениях обеих стран.