В Омске появился сервис доставки еды к поезду

Большая шишка— Ездить из Омска в Новосибирск, Кемерово, Красноярск и обратно чаше всего приходилось на поезде и всякий раз впроголодь. Специфика работы не позволяла брать с собой баулы со снедью, как это делает большинство пассажиров. А то, что предлагали вагоны-рестораны, — дорого, невкусно, да и выбора никакого. В мучительных поисках альтернативы я понял, что ниша практически пуста, и решил сам организовать сервис доставки нормальной еды прямо к поезду, — рассказал корреспонденту «РГ» автор идеи Кирилл Флутков. — На то, чтобы мысли превратились в проект, потребовались команда единомышленников и полтора года. А поскольку опыта в данной сфере у нас не было, учиться приходилось исключительно на собственных ошибках. Поэтому шишек мы набили немало. На свои первые грабли инноваторы наступили во время пилотной рекламной кампании. Провести ее решили масштабно, сразу в двадцати пяти городах. В течение месяца на перронах пассажирам раздавали креативные листовки, сообщающие о прелестях нового сервиса. Однако корм оказался не в коня. «Хорошая мысль, — говорили отъезжающие, — но куда мы денем свои чемоданы с едой? Надо сначала все это съесть». Потратив уйму сил и финансов на агитацию, омичи поняли, что выстрел оказался холостым. И решили искать клиентов среди тех, кто только собирается в дорогу. Недооценили разработчики и сложность самого продукта. Совместить с онлайн-сервисом услуги ресторанов, разбросанных по территории страны, оказалось непросто. Настоящей головной болью стала неразбериха со временем, когда железная дорога живет по московским часам, а регионы — каждый по своим собственным. Неэффективным оказался и аутсорсинг. Тем не менее разработчики решили не останавливаться на достигнутом и прошлым летом запустили проект сразу в двадцати городах. — Как это было, вспомнить страшно: бессонные ночи, нестыковки, накладки, проблемы с партнерами. Если рестораторы в мегаполисах относительно адекватны, то договориться с провинциалами — это проблема, — вспоминает Кирилл Флутков. — Между тем нам было крайне необходимо синхронизировать свою деятельность с общепитом именно в небольших городах. Например, тот же Барабинск, который, из-за малонаселенности не слишком интересен традиционному агрегатору доставки еды, для нас — суперважный объект. Ведь через него ежесуточно проезжает двадцать тысяч пассажиров. И когда им прямо к поезду несут дымящийся борщ, солянку за пятьдесят рублей или плов за тридцать, это здорово. К тому же сотрудничество с малыми станциями, где останавливаются поезда дальнего следования, — это возможность не только организовать регулярное питание, но и сделать услугу доступной пассажирам разного достатка. Столичные жители, к примеру, глядя на «барабинские» цены, не верят своим глазам. В виде эксперимента делают заказ, а на обратном пути его повторяют. Значит, местное недорогое меню их вполне устроило и по качеству. Есть еще и социальная составляющая: у местного бизнеса появляется шанс стать участником большого проекта, а это занятость, стабильность, новые рабочие места. Развязать узелКак признают айтишники, главный их конкурент — не другая компания, а выработанная десятилетиями привычка россиян брать в дорогу набитые колбасой, яйцами, огурцами узлы и баулы. Преодолеть ее крайне сложно. Понимая это, разработчики сервиса ставят задачу склонить на свою сторону пять процентов пассажиров. И предлагают им не затариваться скоропортящимися продуктами, а сделать заказ свежих и горячих блюд по телефону, зайдя на сайт или скачав на мобильник специальное приложение. Любопытно, что при этом у двух одинаковых поездов могут быть разные возможности. — Удобство сервиса — в том, что заказчик видит только реальные варианты. Например, если поезд стоит на станции всего четыре минуты, его пассажирам предложат еду на другом вокзале. А если стоянка составит 15-20 минут, накормят раньше, так как успеют обслужить. Но такие ограничения практически не влияют на выбор. Меню, которое видит пассажир, включает сотни позиций. Заказать можно и бюджетный обед омских кулинаров, и изысканный деликатес из индийского ресторана в Иркутске, — поясняет Флутков. — Система построена таким образом, что и поставщикам блюд не надо вникать в технологию. Заключив договор, они просто получают ключ от кабинета, отслеживают заказы и осуществляют доставку. Программа удобна тем, что заказчику еды достаточно написать в заявке номер поезда, дату отправления, маршрут, и она выдаст список ресторанов с соответствующим меню. Оплата происходит в момент доставки, прямо у вагона. Предельный срок заявки — за полтора часа до прибытия поезда. Но опытные пассажиры начинают заботиться о питании заранее — за несколько часов до поездки. Так, в частности, поступают игроки омских спортивных команд. Язык чешетсяТеперь, когда авторы проекта уже освоились в новой деятельности, им не надо искать новых партнеров. Число городов, где работает сервис, выросло втрое, а количество участников проекта — в шесть раз. Но о прибыли еще говорить рано, молодой бизнес лишь окупает текущие расходы, признают предприниматели и уже разрабатывают новые программы. Ведь у пассажиров поездов возникает потребность приобрести и необходимые вещи, и диетические продукты, и памперсы. Или понадобится заказать ужин, когда они приедут домой или прибудут к месту назначения. Сейчас омские айтишники заняты еще одним направлением — создают иностранные версии сервиса. В этом году в России пройдет чемпионат мира по футболу, в страну ринутся тысячи болельщиков. Важно, чтобы они не остались голодными.