Быть Вам Айболитом!

Мой Калининград. В Калининградской области продолжается реализация проекта «Наставники не рядом, а вместе».

Это акция — по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. Речь также идет о повышении уровня социальной адаптации школьников (развитие навыков коммуникативной культуры, формирование потребности в саморазвитии) с помощью наставников.

Дети и их взрослые друзья разработали индивидуальный план встреч — посещение производства: многие примерили на себя ту, или иную профессию и узнали ее специфику, прокомментировали собкору в Калининграде 11 апреля в министерстве социальной политики Калининградкой области.

Так, воспитанница йентра для детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда» Катя Захарюгина в рамках проекта «Наставники не рядом, а вместе» помогает некоторым зверюшкам. Она, как заправский профессионал, подстригла любимого детворой пса. Его опекают воспитанники центра для детей, в Калининграде. А еще девочка провела медицинский осмотр хомяка из «Живого уголка».

К таким самостоятельным действиям ее подтолкнули две встречи: ранее девятиклассница вместе с наставником — министром соцполитики Анжеликой Майстер посетила ветеринарную клинику и зоопарк, посмотрела, как работают специалисты. Будущая выпускница центра «Надежда» прошла тестирование в центре занятости населения, результаты которого подтвердили правильный профессиональный выбор — быть ей Айболитом!

А воспитанница центра помощи детям «Наш дом» восьмиклассница Софья Драгунова, мечтающая стать мастером парикмахерского искусства, встретилась со своим наставником — генеральным директором Балтийского международного центра парикмахерского искусства Жанной Анисимовой.

Педагоги учреждений отмечают, что такие встречи стали неотъемлемой частью жизни воспитанников: они помогают им определить свое место в жизни, получить ответы на волнующие вопросы, сделать свой профессиональный выбор более осознанным.