В Нижневартовске появится арт-квартал

В Сургуте уже много лет проходит «ГАРАЖИ фест» — фестиваль граффити и стрит-арта с большим количеством участников. Молодёжь не только разрисовывает городские стены, но ещё и танцует, поёт, демонстрирует свои творческие умения — в общем, всячески радует мимо проходящего и специально прибегающего посмотреть на всё это действо зрителя.

Организатором его остаётся бессменный Максим Яровой , который, между прочим, и ведёт все годы школу граффити «Гаражи». Сейчас он как раз призывает к сотрудничеству художников, спонсоров, общественников, криэйтеров и на свой вайбер 89222539016 принимает заявки с фотографиями. Рисование на стенах и заборах дело ведь совместно обсуждаемое!

А теперь о зависти, которая не разрушает, а развивает.

Жители Нижневартовска часто приезжают в Сургут, чтобы вдохнуть культурного воздуха, облагородить свой гардероб через посещение многочисленных торговых центров, наговориться со своими друзьями. Часто целью становится и сбор идей — практика хорошая и плодотворная, способная «менять мир».

При поддержке компании «Сибур» теперь в Самотлор-граде появится свой масштабный граффити-проект. Буквально сутки назад стартовал его первый этап.

Фестиваль уличного искусства «АртКвартал» станет одновременно причиной и следствием разрисованных более 1000 квадратных метров фасадов городских зданий.

Первый этап фестиваля — это конкурс эскизов. До 16 мая на почту np.astnv@gmail.com нужно выслать свой шедевр, который удовлетворяет нескольким критериям — гармоничности слияния с городской средой, оригинальности задумки, аккуратности выполнения и эстетическому впечатлению от работы. Дальше «Сибур» с иногородними специалистами из области дизайна рассматривают присланное и решают, что из этого окажется на стенах 14 и 20 микрорайонов.

Сам фестиваль пройдёт в начале июля. Во время его проведения будет то же, что и в Сургуте — танцы, песни, мастер-классы, презентации и… хедлайнеры — художники Rustam Qbic (Казань) и Марина Ягода (Новосибирск).