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Микроизменения в городе. Апрель
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Микроизменения в городе. Апрель 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Казань меняется активнее. Полным ходом идет подготовка к футбольному чемпионату мира. Редакция e-Kazan.ru собрала коллекцию любопытных уличных микроизменений и делится с читателями.
«Макдоналдс» на ремонте
Фото: e-Kazan.ru  Ресторан «Макдоналдс» на Саид-Галеева, у железнодорожного вокзала, обнесли высоким забором. Выпить кофе и попробовать пирожок с вишней невозможно: за забором работает строительная техника. Согласно паспорту объекта, ресторан на ремонте. Открыть его для посетителей планируют во втором квартале 2018 года, до футбольного чемпионата мира.
Подсветка пешеходного перехода
Фото: youtube.com  Пешеходный переход на улице Пушкина теперь подсвечивается. Это так называемая акцентирующая подсветка. Она акцентирует внимание на пешеходном переходе. Когда светофор загорается красным для автомобилистов и зеленым для пешеходов, включается подсветка для пешеходного перехода.
Считыватели для карт в троллейбусах
Фото: e-Kazan.ru  В троллейбусах появились считыватели для карт. Система давно опробована в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь она добралась до Казани. Считыватель установлен на поручне. Кстати, это не единственная новинка в жизни казанского общественного транспорта. Еще раньше там появились usb-порты. Можно зарядить телефон, фотоаппарат или плеер.
Очередное большое граффити
Фото: instagram.com  В Кировском районе появилось еще одно огромное граффити. Художник Sly Dog, автор девочки с лейкой на «Тасме», разрисовал фасад здания возле парка Петрова. Работа приурочена к 230-летию порохового завода.
Казань постоянно меняется, становится удобнее и приятнее для жизни. Присылайте собственные зарисовки на тему полезных микроизменений в городе на адрес info@e-kazan.ru с пометкой «Мои микроизменения!».
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