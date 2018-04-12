Микроизменения в городе. Апрель

Казань меняется активнее. Полным ходом идет подготовка к футбольному чемпионату мира. Редакция e-Kazan.ru собрала коллекцию любопытных уличных микроизменений и делится с читателями.

Фото: e-Kazan.ru Ресторан «Макдоналдс» на Саид-Галеева, у железнодорожного вокзала, обнесли высоким забором. Выпить кофе и попробовать пирожок с вишней невозможно: за забором работает строительная техника. Согласно паспорту объекта, ресторан на ремонте. Открыть его для посетителей планируют во втором квартале 2018 года, до футбольного чемпионата мира.

Подсветка пешеходного перехода

Фото: youtube.com Пешеходный переход на улице Пушкина теперь подсвечивается. Это так называемая акцентирующая подсветка. Она акцентирует внимание на пешеходном переходе. Когда светофор загорается красным для автомобилистов и зеленым для пешеходов, включается подсветка для пешеходного перехода.

Считыватели для карт в троллейбусах

Фото: e-Kazan.ru В троллейбусах появились считыватели для карт. Система давно опробована в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь она добралась до Казани. Считыватель установлен на поручне. Кстати, это не единственная новинка в жизни казанского общественного транспорта. Еще раньше там появились usb-порты. Можно зарядить телефон, фотоаппарат или плеер.

Очередное большое граффити

Фото: instagram.com В Кировском районе появилось еще одно огромное граффити. Художник Sly Dog, автор девочки с лейкой на «Тасме», разрисовал фасад здания возле парка Петрова. Работа приурочена к 230-летию порохового завода.

Казань постоянно меняется, становится удобнее и приятнее для жизни. Присылайте собственные зарисовки на тему полезных микроизменений в городе на адрес info@e-kazan.ru с пометкой «Мои микроизменения!».

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