В России отмечают День космонавтики

57 лет назад в космос отправился первый человек Юрий Гагарин . 108 минут на околоземной орбите долгое время были недосягаемой высотой для остального мира, передает "ТВ Центр"

Тот самый спускаемый аппарат корабля «Восток», на котором приземлился Гагарин, можно увидеть в обновленном павильоне «Космос». Он открывается сегодня после реконструкции на ВДНХ в столице. Многие экспонаты, представленные на выставке, уникальны и существуют в единственном экземпляре.