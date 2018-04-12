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В России отмечают День космонавтики
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В России отмечают День космонавтики 

ТВ Центр 42 минуты назад
Фото: ТВ Центр
57 лет назад в космос отправился первый человек Юрий Гагарин. 108 минут на околоземной орбите долгое время были недосягаемой высотой для остального мира, передает "ТВ Центр".
Тот самый спускаемый аппарат корабля «Восток», на котором приземлился Гагарин, можно увидеть в обновленном павильоне «Космос». Он открывается сегодня после реконструкции на ВДНХ в столице. Многие экспонаты, представленные на выставке, уникальны и существуют в единственном экземпляре.
Традиционно в этот день установят связь для общения с российскими космонавтами, находящимися на МКС — Олег Артемьев и Антон Шкаплеров уже поздравили всех землян с праздником.
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