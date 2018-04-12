Телемарафон «Вахта памяти» покажет 9 Мая 2018 канал ОТС

Редакция «Новостей ОТС» ждет ваших историй и воспоминаний о близких, о семейных реликвиях, связанных с военным и послевоенным временем. Рассказов о тех, чьи портреты вы несете в Бессмертном полку. Редакторы телеканала принимают письма на электронный адрес OTSNEWS@MAIL.RU.

Авторов самых трогательных историй пригласят 9 Мая в прямой эфир телемарафона.

— Мы не историки, не сотрудники музеев. Мы журналисты. Мы хотим попытаться 9 Мая вместе с вами в прямом эфире рассказать реальные истории — о том, как из Новосибирской области уходили на фронт, как ждали своих солдат те, кто остались в тылу и как город на Оби в тяжелые для страны 40-е стал центром эвакуации. Без вашей помощи нам будет очень тяжело нести эту вахту памяти в прямом эфире. Ждем ваших писем и вас в нашей студии 9 Мая, — обратилась к телезрителям редактор телеканал ОТС Екатерина Тихомирова