Группа «Lori! Lori». Тур 15 городов. Остановка в Краснодаре

Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. Российская музыкальная индустрия напоминает некий ангар, где нет места чему-то новому. В первую очередь такой тезис касается «свежих» имен. Нелюбовь отечественного слушателя к оригинальным мелодиям, к прогрессивному «саунду» вкупе с традиционным нежеланием населения посещать рок-клубы — по сей день задерживают движение талантливых исполнителей к обширной аудитории. Специфическое восприятие рока на территории РФ не позволяет совершить преемственность максимально деликатным способом. Увы, в нашем государстве степень творческого дарования не гарантирует успеха. Пожалуй, коллектив под загадочным названием именно из числа ансамблей, чей потенциал катастрофически недооценен.

Николай Венгржанович (худрук группы «Lori! Lori!»): Стоит признать, что Россия — немузыкальная страна. Ни в «популярном жанре», ни в смысле рок-школы. Разве что, в «классике» существуют долгие традиции.

Мария Соколова (вокалистка группы «Lori! Lori»): Наверное, мы опережаем свое время. Многие наши старые песни только сейчас находят отклик у публики. Причем, установки делать акцент на какой-то «прогрессив» изначально не было.

Действительно, на краснодарском концерте со сцены звучали не самые простые для восприятия ритмы. Явственный «каркас» выверенной аранжировки, профессионализм инструменталистов и органичность вокала, вероятно, пока чужды массовому сегменту. Хотя композиции «Завяжи мне глаза» и «Мобильная любовь» весьма недурно выглядят в соседстве со знаменитыми шлягерами.

Николай Венгржанович: Есть некий парадокс: большинство западных артистов, популярных у нас — у себя не всегда котируются столь же высоко. Так что, в данном смысле — все очень субъективно. Разумеется, присутствует крен в сторону европейского и американского звучания.

Мария Соколова: Музыкальная часть для нас первична. Но текст тоже очень важен. Мы стараемся отойти от стиля «что вижу, то и пою». В основном, делаем ставку на атмосферу и на абстрактный посыл, содержащий конкретный «меседж».

Справедливости ради, с подиума, и вправду, не неслись треки, отдающие безграничным потоком сознания. Внятная форма, четкое представления о постулатах сочинительства подтверждали не только прекрасную выучку, но и врожденное чувство стиля (как, например, в произведении «Поводок» или «Последний день»). Не заигрывая с модными темами, ребята предпочитают не изменять себе и в аспекте неприязни к популистским схемам.

Николай Венгржанович: Мы просто играем, что любим. Мы не направляем свои силы к мечтам о «рождении» суперхита. Записи в студии и выход на сцену — для группы естественный процесс.

Мария Соколова: Мы абстрагируемся от негатива. Лично я не смотрю телевизор. Да, бесспорно, обитаем в мегаполисе, но столичная жизнь не мешает ограничивать внешнее воздействие, поскольку рядом со мной единомышленники.

Стоит добавить, что «жирный бит» дополнялся великолепной работой на площадке. Визуальный «драйв» нисколько не уступал «акустической бомбежке». Пластичность фронтвумен, подвижность связки «струнно-щипковых», а также мощь барабанного аккомпанемента — каждый элемент придавал картине фирменную целостность.

Николай Венгржанович: Естественно, мы трудимся над образами. Очень хочется соблюдать профессионализм во всем. Тут мелочей не бывает.

Мария Соколова: Начнем с того, что являясь выпускницей ГИТИСа, Я — дипломированный специалист в области балета. Что касается внешнего вида, порой, смотрю на известных людей. Чаще на актеров. Всегда импонировал Дэвид Боуи и его экстравагантность.

Поставив точку в кубанских гастролях творением «Все всерьез», тезки героини романа «Маленькие женщины» невольно показали масштаб амбиций. Они явно не готовы покидать музыкальный «пантеон», невзирая на продолжительность пути к тотальной узнаваемости. Да, команда «Lori! Lori!» не имеет постоянного финансирования, но ее летопись вряд ли оборвется в ближайшие годы.

Николай Венгржанович: Музыка — это жизнь. Финансовые блага никак нельзя назвать нашей целью.

Мария Соколова: Мы пытаемся дать людям частичку чего-то хорошего. Мне кажется, деньги меркнут на фоне того, что мы делаем мир лучше.