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Беременные женщины из районов вынуждены обследоваться в Барнауле
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Беременные женщины из районов вынуждены обследоваться в Барнауле 

АиФ — Алтай 17 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Беременные женщины из районов Алтайского края вынуждены ездить в Барнаул, чтобы пройти 1 и 2 скрининг (выявление возможных отклонений в развитии плода).
19-летняя жительница Камня-на-Оби, у которой не было средств на поездку в краевую столицу, попыталась выяснить, можно ли пройти обследование в родном городе. Кристина Федорюк, заведующая женской консультацией КГБУЗ «Каменская ЦРБ», пояснила, что все беременные женщины из Камня-на-Оби обязаны поехать на скрининг в перинатальный центр, либо написать отказ и взять на себя всю ответственность за ребенка.
«В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 № 572 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю „Акушерство и гинекология“ все беременные женщины 1 и 2 скрининг проходят в отделении лучевой диагностики перинатального центра, где есть специальное оборудование высшего класса, у нас такого нет, там же с будущими мамами работает высококвалифицированный генетик — единственный в крае. Так как генетических отклонений у детей стало очень много, поездка в перинатальный центр необходима», — рассказала «Каменским известиям» Кристина Федорюк.
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