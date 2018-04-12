Беременные женщины из районов вынуждены обследоваться в Барнауле

Беременные женщины из районов Алтайского края вынуждены ездить в Барнаул, чтобы пройти 1 и 2 скрининг (выявление возможных отклонений в развитии плода).

19-летняя жительница Камня-на-Оби, у которой не было средств на поездку в краевую столицу, попыталась выяснить, можно ли пройти обследование в родном городе. Кристина Федорюк, заведующая женской консультацией КГБУЗ «Каменская ЦРБ», пояснила, что все беременные женщины из Камня-на-Оби обязаны поехать на скрининг в перинатальный центр, либо написать отказ и взять на себя всю ответственность за ребенка.