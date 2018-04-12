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Интерактивная программа «Электричество»
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Интерактивная программа «Электричество» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Ребята посетят четыре лаборатории, в которых изучат электричество и его законы. Для этого они соберут химический источник тока, приручат молнии, освоят беспроводную передачу энергии и зажгут свет во тьме — с помощью собственноручно изготовленной лампы, конечно же.
За два часа ребенок: Изучит свойства электрического тока, поймет, как и где он возникает; Превратит электричество в полезную работу и сгенерирует его заново; Разберется в принципах работы электроприборов; Узнает, чего не точно не надо делать в опытах с электричеством.
В программе участвуют 60 детей, которые разделяются на 4 команды по 15 участников. Каждая команда проходит научные испытания в 4 разных лабораториях. Программа полностью интерактивна — каждый ребёнок выполняет эксперименты собственными руками.
Программу разрабатывают и проводят молодые учёные и популяризаторы науки из МГУ им. М. В. Ломоносова.
Для того, чтобы всем было удобнее, программы делятся на две возрастные группы — 7-9 лет и 10-14. Рассматриваемые темы в разных группах одинаковые, но ребятам всегда комфортнее в окружении сверстников.
Полное описание детской программы и программы для родителей, а также регистрация — на сайте.
Все программы пройдут в КЦ ЗиЛ (ул. Восточная, д. 4, корпус 1, м. «Автозаводская», «Дубровка»).
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