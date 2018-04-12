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Космическое счастье: улыбка Юрия Гагарина
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Космическое счастье: улыбка Юрия Гагарина 

Sputnik Абхазия 38 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
Первый человек, побывавший в космосе, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов — все это про Юрия Гагарина.
12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник «Восток» с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.
Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
Начиная с 12 апреля 1962 года, день полета Гагарина в космос был объявлен праздником — Днем космонавтики.
После этого космонавт Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. Его с радостью встречали в любых компаниях, приглашали посетить соседние страны, рассказать свои впечатления о полете. И всегда Гагарин был улыбчив, открыт и скромен.
Архивные кадры счастливого улыбающегося Юрия Гагарина — в фотоленте Sputnik Казахстан.
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