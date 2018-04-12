В Подмосковье проходит акция‑флешмоб «Улыбка Гагарина»

В Московской области началась акция #улыбкаГагарина, которая напомнит о подвигах, которые были совершены космонавтами, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Для нас важно, что улыбку Гагарина знает весь мир. Благодаря тому, что Юрий Гагарин и жил, и работал в Подмосковье, и летал отсюда, в Московской области большое количество городов, имеющих отношение к космосу, какого нет ни в одном другом субъекте Российской Федерации. Поэтому мы хотим, чтобы именно подмосковные ребята начали эту акцию. Уверена, сегодня все социальные сети наполнятся большим количеством улыбок наших ребят, которые делают Подмосковье лучше и своими улыбками, и своими делами, и своим отношением к истории», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Желающим принять участие в акции необходимо сделать селфи в стиле «улыбнись, как Гагарин» и оформить фотоколлаж, состоящий из изображений Юрия Гагарина (нужна его улыбка) и собственного фото.

Коллаж должен состоять из двух частей: с одной стороны — участник акции, с другой — улыбающийся Юрий Гагарин. Коллаж прикрепляется к тексту, повествующему о современных достижениях России в космосе, знаменитых космонавтах.

В День космонавтики, коллаж и текст необходимо опубликовать на своей личной странице в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, Twitter, Facebook). Публикации должны сопровождаться хэштегами #улыбкаГагарина #Готовкпобедам #ВолонтерыПобеды #Регион и «передачей эстафеты» трем-пяти друзьям, которым необходимо сделать подобные публикации.

Участнику, фото которого, опубликованное в день проведения акции — 12 апреля 2018 — наберет наибольшее количество лайков, будет вручен фирменный свитшот «Наши победы» от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».