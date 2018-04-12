Юрий Гагарин и его знаменитая улыбка

Познакомиться с Юрием Гагариным — первым жителем Земли, поднявшимся в космос — мечтали люди в самых разных странах. Но кумир всей планеты не заболел «звездной болезнью». А своей обаятельной, искренней, сияющей улыбкой он от души одаривал всех — и детей, и взрослых, и великих мира сего, и самых простых людей, с которыми он встречался на своем ярком жизненном пути.

Юрий Гагарин — Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на борту корабля «Восток-1», запущенного с космодрома Байконур, совершил первый полет в космос. Его полет продлился 108 минут, за которые Юрий Гагарин облетел вокруг Земли.

Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса. Это был триумф советской науки и всего мира.

Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики.