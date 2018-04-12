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Участница «Голоса» взяла рекордное количество нот в секунду
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Участница «Голоса» взяла рекордное количество нот в секунду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-участница телевизионного проекта «Голос» Светлана Феодулова установила мировой рекорда за кулисами музыкального шоу Show Opera в петербургском БКЗ, пишут "Известия".
Во время исполнения Rondo Вольфганга Моцарта Светлана взяла самую высокую ноту в истории и выдала 13 нот за секунду, что и было зафиксировано специально приглашенной комиссией.
В 2010 году обладательница колоратурного сопрано попала в Книгу рекордов Гиннеса — ее имя было внесено туда в категории «самый высокий женский голос».
Ранее первая серия нового мультсериала «Простоквашино» поставила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях.
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