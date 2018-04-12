Принцессы XXI века: как бы выглядели любимые героини Disney, если бы жили в наше время

В детстве мы все мечтали стать принцессами или принцами из мультфильмов Disney . Кто-то хотел разрешения крестной феи пойти на бал, кто-то засыпал с мыслью о поцелуе принца, а кто-то горячо надеялся стать русалкой. Но, как всем нам известно, не все всегда получается так, как мы того захотим. Однако если представить, что принцессы живут в XXI веке, то можно сказать, что мы вполне схожи с ними.

Даше Артемьевой 24 года, она живет в Киеве и рисует героинь Disney так, как если бы они жили в современном мире. Мы предлагаем вам посмотреть на них в инстаграме Даши и решить, а так ли велика пропасть между нами и горячо любимыми принцессами?

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

14 Мар 2018 в 10:07 PDT Встречайте, Белль! Современные атрибуты «красавицы»: бутылочка кока-колы и короткий джинсовый комбинезон.

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

10 Апр 2018 в 12:57 PDT А это Покахонтас. Кстати, вы знали, что мультфильм с этой героиней основан на реальных событиях?

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

13 Мар 2018 в 3:37 PDT Милая Ариэль с татуировкой лучшего друга Флаундера и стаканом кофе из «Старбакса»

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

16 Мар 2018 в 10:21 PDT Чудесная Белоснежка. Оказывается, Уолту Диснею дали за этот мультфильм «Оскар», а снят он был аж в 1937 году.

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

3 Апр 2018 в 11:51 PDT Спортивная Жасмин. Даша пишет, что сценарий к этому мультфильму был написан по мотивам сказки из сборника «1001 ночь».

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

6 Апр 2018 в 12:41 PDT А здесь целая серия принцесс на пляже. Несмотря на юный возраст, Даша владеет фотошопом на профессиональном уровне.

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

21 Фев 2018 в 5:44 PST Но одними принцессами Даша не ограничивается. У нее в инстаграме можно найти множество иллюстраций, посвященных популярной культуре и кинематографу. Вот, например, Джон Сноу

Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)

16 Фев 2018 в 12:29 PST Или безумно умилительный Леонардо Ди Каприо в фильме «Великий Гэтсби».

Даша предпочитает быть фрилансером и просто обожает свою работу. Мы желаем ей творческих успехов в ее поистине крутых начинаниях.