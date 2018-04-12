«Купи меня»: 5 смелых фильмов о продажной любви

К выходу на ivi откровенной драмы «Купи меня» редакция собрала 5 самых пронзительных фильмов о представителях «древнейшей профессии».

Купи меня

Кинотрест

Купи меня

Отличница филфака Катя получает грант на обучение в Париже. В аэропорту девушка меняет билеты и отправляется в Дубаи в компании представительниц модельного агентства. В пути выясняется, что девушек на самом деле везут не сниматься на фоне дворцов и песков, а на радость состоятельным мужчинам. Катя, всю жизнь следовавшая строгим правилам, решает остаться и примерить на себя роль эскортницы.

Молода и прекрасна

Jeune & jolie, 2013

Canal+ [fr]

Молода и прекрасна

Изабель красива, обеспечена, молода и прекрасна. В ее жизни нет «нерва», и она сама находит себе проблемы — знакомится в интернете со взрослыми мужчинами и продает свое тело. Подростковый бунт заходит слишком далеко, и родители узнают правду о «хобби» дочери. Вместо оправданий и извинений Изабель заявляет, что хочет заниматься этим всю свою жизнь.

Девушка по вызову

Call Girl, 2012

European Film Bonds

Девушка по вызову

Ирис потеряла родителей. Дома нет, сбережений нет, надежд нет. Бесцельные скитания приводят ее в бордель мадам Гланс. Там Ирис получает все — деньги, любовь, внимание, крышу над головой. В это же время завсегдатай борделя и известный политик Леннарт Гейр всеми силами пытается доказать СМИ, что его нога не разу ступала в тот самый «дом терпимости». Что же будет, когда они познакомятся?

Спящая красавица

Sleeping Beauty, 2011

Big Ears Productions

Спящая красавица

Бедная студентка Люси с трудом сводит концы с концами: она подрабатывает официанткой, участвует в планом тестировании новых лекарств и ухаживает за тяжелобольным другом. Однажды ей предлагают весьма странную работу — несколько раз в месяц она должна «отдавать» свое тело неизвестному мужчине. Платят много, а перед «процедурой» ей дают сильнодействующее снотворное. Но есть одно условие — она не должна спрашивать, что с ней происходит во время сна.

Мой личный штат Айдахо

My Own Private Idaho, 1991

New Line Cinema

Мой личный штат Айдахо

Двое хастлеров, Скотт и Майк, отправляются в рискованное путешествие — на поиски мамы Майка. Скотт — обеспеченный бунтующий сын мэра, который хочет жить так, как ему нравится, не слушая наставлений отца. Все, что есть у Майка — его улыбка и призрачная надежда отыскать маму, после потери которой парень пустился во все тяжкие и ушел работать на панель.