Как две капли: 20 знаменитых актеров со своими братьями и сестрами 

Как удивительно видеть знаменитую улыбку на незнакомом лице или поймать характерный прищур и пытаться вспомнить, где вы могли его видеть прежде. А иногда совпадений настолько много, что кажется, будто актер удвоился.
Мы выбрали фотографии знаменитых актеров и их братьев и сестер, которые поразительно похожи друг на друга.
Николь Кидман и ее сестра Антония
Братья Рэйф Файнс и Джозеф Файнс
Мэйси Уильямс и ее брат
Рами Малек и его брат Сами
Дэйзи Ридли и ее сестры Кика и Поппи
Эдди Редмэйн и его брат Том Пенелопа Крус и ее сестра Моника
Джесси Айзенберг и его сестра Хейли
Эмма Уотсон и ее брат Алекс
Брэд Питт и его брат Даг Эмили Блант и ее сестра Фелисити
Крис Хемсворт и его братья Лиам Хемсворт и Люк Хемсворт
Скарлетт Йоханссон и ее брат Хантер
Анджелина Джоли и ее брат Джеймс
Дакота Фаннинг и ее сестра Эль Фаннинг
Блейк Лайвли и ее брат Эрик
Хлоя Грейс Морец и ее брат Тревор
Элайджа Вуд и его сестра Анна
Сестры Кейт Мара и Руни Мара
Энсел Элгорт и его брат Уоррен
Роузи Хантингтон-Уайтли и ее брат Тоби
Источник: boredpanda