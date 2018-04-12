Как две капли: 20 знаменитых актеров со своими братьями и сестрами

Как удивительно видеть знаменитую улыбку на незнакомом лице или поймать характерный прищур и пытаться вспомнить, где вы могли его видеть прежде. А иногда совпадений настолько много, что кажется, будто актер удвоился.

Мы выбрали фотографии знаменитых актеров и их братьев и сестер, которые поразительно похожи друг на друга.

Мэйси Уильямс и ее брат

Дэйзи Ридли и ее сестры Кика и Поппи

Дакота Фаннинг и ее сестра Эль Фаннинг

Блейк Лайвли и ее брат Эрик

Сестры Кейт Мара и Руни Мара

Энсел Элгорт и его брат Уоррен

Источник: boredpanda