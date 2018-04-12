На форуме «Сообщество» обсудят меры, призванные повысить уровень жизни семей с детьми

Москва, 12 апреля 2018 г. Обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, рост доходов и повышение качества жизни всех социальных групп — основная тема дискуссии на форуме «Сообщество», который пройдет 24−25 апреля в Приволжском федеральном округе (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2).

В центре внимания участников форума будет реализация мер из «демографического пакета» Президента РФ. В ноябре прошлого года Владимир Путин заявил о необходимости «перезагрузить политику демографического развития».

С 1 января 2018 года вступили в силу предложенные Президентом меры поддержки семей с детьми. Среди них — выплаты малообеспеченным семьям за рождение первого ребенка; продление программы материнского капитала с возможностью для особо нуждающихся получать эти средства в виде ежемесячных выплат; программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых не менее двух детей; меры по ликвидации очередей в яслях.

Вместе с тем не всегда меры социальной поддержки оказываются доступны населению. Это, в частности, выявил недавно проведенный Общественной палатой РФ интернет-опрос трех тысяч многодетных семей. Многие из респондентов отметили трудности с получением различных видов социальной поддержки.

О том, как на сегодняшний день реализуются меры поддержки семей с детьми, какие формы поддержки еще необходимо ввести, обсудят на форуме «Сообщество» в Уфе участники дискуссионной секции «Неравенство и бедность: детский фактор». Модератором секции выступит Сергей Рыбальченко , член Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, член экспертного совета при Правительстве РФ , член Общественного совета Минтруда России.

"Прежде всего, мы должны помочь родителям, рассмотрев систему пособий, которые существуют на сегодняшний день, — считает Сергей Рыбальченко. — Необходимо определить, насколько эффективно она позволяет обеспечить достойную жизнь семье. Мы также планируем поднять вопросы, связанные с возможностью совмещения воспитания детей с занятостью родителей. Это, например, развитие яслей, а также развитие вариативных форм услуг, в оказании которых негосударственный сектор традиционно принимал участие и в перспективе мог бы стать очень серьезным партнером государства".

Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы . Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.

Официальный сайт форума «Сообщество»: http://форумсообщество.рф.

Регистрация участников и аккредитация СМИ: http://форумсообщество.рф/уфа Форум «Сообщество» в социальных сетях:

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• https://twitter.com/op_rf Официальное мобильное приложение форума «Сообщество» доступно для скачивания для iOS: https://goo.gl/qezm1z и Android: https://goo.gl/6b18V5.