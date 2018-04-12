Новоселье в гнезде «Белой Вороны»

14 апреля издательство «Белая ворона» (Albus Corvus) переезжает в новую редакцию в Б. Сергиевском переулке, 20, кв.4. и по этому поводу устраивает праздник.

В 12.00 гостей встретят Петсон и Финдус, с которыми можно будет играть и фотограироваться. (А фотографии потом выложить с хэштегом #новосельебелойвороны).

В 13.00 участники поделятся на 2 команды и под руководством Петсона и Финдуса сделают знаменитый Именинный пирог. В книге пирог делают из взбитых сливок и варенья, а в «Белой вороне» попробуют и с разными другими начинками.

В 15.00 будут сажать огород #Огороднаподоконнике, желающие смогут унести с собой посадки.

В 17.00 будет гадание на книгах

В 18.00 — встреча с поэтом Григорием Кружковым и художником Таней Кормер.

Внимание! На встречу с Григорием Кружковым и Таней Кормер нужна предварительная регистрация, на timepad.

А ещё каждый час запланирован розыгрыш призов:

— книги с автографами авторов, — оригиналы иллюстраций к поэтическому сборнику Григория Кружкова «Вышел лев из-за горы», — билеты на Мастерские Петсона и Финдуса в Цехе анимации — билеты в «Домик Фанни Белл» на спектакль «Именинный пирог».