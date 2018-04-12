Премьера: клип Bhima U «Paris, Paris»

Автор музыки к балету «Солярис» Бхима Юнусов (ака Bhima U) представляет на сайте «Собака.ru» премьеру мини-фильма «Paris, Paris». В клипе использованы фрагменты видео, которые музыкант вместе с друзьями снимали во время путешествия по Франции.

Бхима Юнусов (ака Bhima U):

Это песня о Париже, жизни, людях, обо мне и двух потрясающих осенних месяца в Париже в сказочном месте Фонтенбло. Мы провели их вместе с моими лучшими друзьями, прожили будто целую жизнь за короткий отрезок времени. У нас был свой замок с огромным садом — место, куда мы сбегали и прятались от реальности: ныряли вглубь себя. Еще была квартира в центре Парижа — будто трамплин в самую гущу кипящей культурной жизни города.

«Paris, Paris» — музыкальный портрет этих дней. Как и видео, которое снял мой друг Тимур Симаков, непосредственный участник событий. Композиция случилась сама собой, естественно, без усилий музыка, видео и слова стали единым целым, фильмом. Эта версия песни записана вживую на Лионском вокзале.

Я отчетливо помню момент, когда «Paris, Paris» пришла ко мне. Теплая сентябрьская ночь. Прогуливаюсь вдоль набережной Сены. Воздух пропитан радостью и безмятежностью. Люди танцуют, устраивают пикники, играют в игры, громко шутят и смеются. Кажется, я даже застал несколько трепетных мгновений — искры зарождающейся любви. Мое сердце наполнилось приятным ощущением тепла и единства.

Помню еще смешную и милую историю. Девушка, видимо, спутав меня со своим другом, побежала мне на встречу, прелестно улыбаясь. Крепко обняв, она поцеловала меня. Я тогда подумал: «Все-таки какой же открытый народ!». Она быстро осознала ошибку: я — совершенно другой, незнакомый парень. Девушка была в панике. Смеясь и растянув «Oops», она быстро убежала к своей компании, забавно размахивая руками. Чрезвычайно мило! Помню, как я смеялся. Эта случайность сделала проживаемое еще более ярким и насыщенным.

В наушниках играл Frank Ocean — Blonde, постоянный спутник этой поры. Я медленно брел в сторону Лувра. Вдруг увидел лебедей, благородно трапезничавших хлебом. Идеальное место для привала. Я уселся прямо на свою кофту и начал наблюдать за птицами. Представьте только эту невероятную картину: белоснежные лебеди, музей Орсе, мост Нотр-Дам, Сена, переливающаяся тысячью огнями, сотни радостных людей и крохотные крысы, бегающие под ногами. Я закрыл глаза. В эту же секунду строчки песни посыпались в блокнот. Не я был автором. Момент. Сами люди. Мои друзья. И Париж!».

Paris Paris by @bhima_u Video by @timursimakof