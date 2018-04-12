В День космонавтики в ТРЦ «Гагаринский» откроется 15-я бургерная #FARШ

Официальная часть полета начнется в 14:00. Сопровождаться взлет будет космическими подарками и ярким шоу звездных барабанщиков. Гости примут участие в розыгрыше гироскутера, подарочных сертификатов на посещение Московского Планетария, чековых книжек с запасом бургеров на год и подарочных сертификатов на 2000, 1000 и 500 рублей в сеть бургерных #FARШ. Кроме того, в праздничный день при любом заказе гости получат подарки, среди которых — лимитированная коллекция фирменных футболок, электронные карты, по которым гости в будущем смогут копить баллы и получать подарки, чехлы на телефоны, бургеры и домашние лимонады.

Фото © Пресс-служба #FARШ

За неделю до торжественной даты в социальных сетях #FARШ запустил конкурс «Стань шефом» на лучший рецепт бургера «Гагаринский», который можно будет продегустировать исключительно в пятнадцатом #FARШе. В день открытия победитель получит 1,5 кг своего личного бургера в подарок, а также возможность заказывать бургер «Гагаринский» в течение года за счет заведения. Более того, бургер-победитель войдет в меню #FARШ в «Гагаринском» под ником автора.

Фото © Пресс-служба #FARШ

Одним словом, 12 апреля пристегните ремни, проверьте подушки безопасности и отправляйтесь в космическое путешествие в #FARШ в ТРЦ «Гагаринский» по адресу: Вавилова, 3! «Поехали!».

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