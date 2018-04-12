Ещё
В День космонавтики в ТРЦ «Гагаринский» откроется 15-я бургерная #FARШ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В День космонавтики в ТРЦ «Гагаринский» откроется 15-я бургерная #FARШ 

Москва меняется 10 минут назад
Фото: Москва меняется
В День космонавтики состоится запуск пятнадцатого #FARШа ресторатора Аркадия Новикова и агрохолдинга «Мираторг» в ТРЦ «Гагаринский».
Официальная часть полета начнется в 14:00. Сопровождаться взлет будет космическими подарками и ярким шоу звездных барабанщиков. Гости примут участие в розыгрыше гироскутера, подарочных сертификатов на посещение Московского Планетария, чековых книжек с запасом бургеров на год и подарочных сертификатов на 2000, 1000 и 500 рублей в сеть бургерных #FARШ. Кроме того, в праздничный день при любом заказе гости получат подарки, среди которых — лимитированная коллекция фирменных футболок, электронные карты, по которым гости в будущем смогут копить баллы и получать подарки, чехлы на телефоны, бургеры и домашние лимонады.
Фото © Пресс-служба #FARШ
За неделю до торжественной даты в социальных сетях #FARШ запустил конкурс «Стань шефом» на лучший рецепт бургера «Гагаринский», который можно будет продегустировать исключительно в пятнадцатом #FARШе. В день открытия победитель получит 1,5 кг своего личного бургера в подарок, а также возможность заказывать бургер «Гагаринский» в течение года за счет заведения. Более того, бургер-победитель войдет в меню #FARШ в «Гагаринском» под ником автора.
Фото © Пресс-служба #FARШ
Одним словом, 12 апреля пристегните ремни, проверьте подушки безопасности и отправляйтесь в космическое путешествие в #FARШ в ТРЦ «Гагаринский» по адресу: Вавилова, 3! «Поехали!».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Сообщение В День космонавтики в ТРЦ «Гагаринский» откроется 15-я бургерная #FARШ появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве могут установить памятник Дмитрию Хворостовскому В Новой Москве построят 15 школ по индивидуальным проектам к 2021 году Футбольных фанатов приглашают в Третьяковку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром134
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову17
Самые красивые итальянки в истории кино10
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»3
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение