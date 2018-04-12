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Летом Центр женского здоровья в Черняховске будет работать в две смены
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Летом Центр женского здоровья в Черняховске будет работать в две смены 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Во время рабочей поездки в Черняховск губернатор Антон Алиханов побывал в поликлинике райцентра. Здесь начал свою работу Центр женского здоровья. На ремонт помещений и приобретение необходимого оборудования потрачено более 600 тысяч рублей.
В Центре открыты кабинеты врача онколога-маммолога, акушера-гинеколога. Записаться на приём можно и по телефону, и через интернет. Точные исследования проводятся с помощью современного маммографа и кольпоскопа. Глава региона дал поручение областному Минздраву оказать помощь в приобретении ещё одного аппарата УЗИ для поликлиники в Черняховске. Летом планируется организовать работу Центра женского здоровья в две смены.
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