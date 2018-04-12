В тылу, как на войне. Село Чунояр — предпоследнее в автопробеге «АиФ»

Село Чунояр — предпоследняя точка в автопробеге команды « АиФ на Енисее». Во время Великой Отечественной войны на фронт отсюда ушли 70 человек, вернулись 34. К сожалению, в живых не осталось ни одного участника военных действий. Но есть люди, пережившие в те годы немало испытаний, — это узники фашистских концлагерей, а также герои, которые трудились в тылу.

Незаметные герои

Труженик тыла — звание почётное наравне с ветеранами Великой Отечественной. Его носят люди, которые во время войны делали боеприпасы и оружие, это и колхозники, которые выращивали урожай, чтобы было чем снабжать фронт, медсёстры и врачи, спасавшие советских героев. Сегодня в Чунояре проживают 12 тружеников тыла.

Анатолий Елизаров , которому недавно исполнилось 86 лет, работал в колхозе: косил сено, обрабатывал землю, рыл окопы, траншеи. Его отец погиб на фронте, четверо детей остались одни. Жили в шалашах и, работая в тылу, уставали до такой степени, что не слышали, когда были бомбёжки.

Алексей Зверьков тоже тогда остался без отца, а в семье было пятеро детей. Помогали себе как могли. С шести лет уже на лошадях ездили. Пахали в поле, собирали колоски, за них давали трудодень. Когда Анатолию исполнилось одиннадцать лет, он пошёл на работу в колхоз, ведь тогда люди вокруг говорили: «Вы что, не мужики, что ли?» Однажды в голодные годы поймал в петлю двух зайцев, а принести их домой не хватило сил. Сначала одного принёс, потом за другим сходил.

Георгий Родионов, которому скоро исполнится 89 лет, родом из Иркутской области. На фронт не попал, правительством на него была наложена бронь, так как он работал трактористом. У Георгия было семь братьев и сестёр. Один брат погиб на фронте, другой вернулся, но позже умер дома.

«Весть о Победе застала в поле: приехал бригадир, привёз спиртное, — вспоминает труженик. — Вечером старшие ребята пошли в клуб, а мы, младшие, упали в солому — отсыпаться».

Выжившая в лагере

Нина Михеева родилась в Иланском районе. В семье была самой старшей. 15-летняя девчонка работала прицепщиком на тракторе. Позже её бригаду наградили как лучшую. Её младшие братья и сестры боронили землю, вырывали осот с полей. На четверых ребят на пять дней давали 5 кг хлеба. А колхозу между тем надо было сдать всё по норме: мясо — 45 кг, масло — 9,45 кг, яиц — 75 шт., а картошку вообще забирали почти всю…

У других тружеников тыла села Чунояр истории не менее удивительные и проникновенные. Совсем скоро наша команда лично встретится с героями, и они расскажут о своём вкладе в Победу и той огромной цене, которую они заплатили.

Но прежде нужно сказать ещё об одной героине. Как всем известно, одним из главных символов зла и жестокости нацистов во времена Великой Отечественной войны были концлагеря. В них погибло огромное количество людей, и то, что ты выжил, было настоящим чудом. В Чунояре живёт узница немецкого лагеря Эрика Ковалёва. На тот момент она была совсем ребёнком, и многое из жизни за колючей проволокой знает по рассказам родных. Но некоторые моменты сохранились и в её воспоминаниях. Мы с нетерпением ждём встречи с этой уникальной женщиной.