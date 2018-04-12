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Натали Дормер в трейлере мини-сериала «Пикник у висячей скалы»
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Натали Дормер в трейлере мини-сериала «Пикник у висячей скалы» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Amazon представил трейлер своей новой мистической драмы «Пикник у висячей скалы». Мини-сериал, состоящий из шести эпизодов, основан на одноименном романе австралийской писательницы Джоан Линдси.
История строится вокруг таинственного исчезновения трех школьниц и учительницы в День святого Валентина в 1900 году. Расследование этого случая затрагивает воспитанниц, их семьи и сотрудников школы миссис Эппльярд, а также жителей близлежащего поселка.
Натали Дормер («Игра престолов») сыграет загадочную вдову Хестер Эппльярд, директрису школы-интерната, которую она открыла для юных леди в австралийской глуши.
Сериал «Пикник у висячей школы» уже получил восторженные отзывы критиков на Берлинском фестивале. В этом месяце проект представят в рамках Tribeca Film Festival.
Добавим, что премьера первого эпизода состоится 25 мая.
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