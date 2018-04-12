9 красочных фэнтези-фильмов для семейных выходных

Для уютных домашних вечеров Титр собрал несколько волшебных фильмов, которые одинаково понравятся вам и вашим детям.

Санта и компания

Санта и компания

В канун Рождества эльфы внезапно заболевают, и некому изготавливать подарки. Чтобы праздник состоялся, Санта-Клаус срочно спешит на Землю, чтобы купить 92 тысячи упаковок витамина С. Эспен в королевстве троллей

Эспен в королевстве троллей

Норвежская приключенческая история о своенравной принцессе, которая тайком сбегает из замка, не желая выходить замуж по велению отца. Вернувшему ее домой король обещает отдать полцарства, и на поиски отправляется чудаковатый парень по имени Эспен, семейной ферме которого грозит разорение. А блуждающая по лесу беглянка, тем временем, попадает в лапы к горному троллю… Сторожевая застава

Сторожевая застава

Открывшийся во время солнечного затмения временной портал переносит обычного школьника Витю на тысячу лет назад. Оказавшись на заставе, обороняющей Киевскую Русь от половцев, Витя знакомится с богатырями Ильей Муромцем, Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем, которые намерены одержать победу над злом любой ценой. Красавица и чудовище

Красавица и чудовище

Современная киноверсия мультфильма Disney , известного всем с детства: своенравная Белль, красавица и дочь обычного изобретателя, становится заложницей в замке Чудовища — заколдованного принца Адама, спасти которого сможет только истинная любовь. Большой и добрый великан

Большой и добрый великан + дополнительные материалы

Сюжет разворачивается вокруг маленькой девочки Софи, которая однажды ночью выглянула на улицу и увидела великана, дующего в окна детских спален, чтобы послать ребятишкам добрые сны. Они стали друзьями, и теперь им предстоит бороться с полчищами злых великанов, которые насылают на детей ночные кошмары. Дед Мороз. Битва Магов

Дед Мороз. Битва Магов

Девушка Маша попадает в тайную корпорацию магов, цель которых — защитить Землю от темных сил, и узнает, что Новый год — это не просто праздник, а магический ритуал, играющий важную роль в битве добра со злом. И теперь исход этой битвы зависит от Маши. Таймлесс 3: Изумрудная книга

Таймлесс 3: Изумрудная книга

В заключительной части трилогии Гвендолин, по-прежнему умеющая путешествовать во времени, спасается от охотников, которых за ней отправила таинственная группировка Двенадцати. Помимо этого, девушка пытается разобраться с чувствами к парню, уберечь хронограф и хотя бы иногда появляться в школе! Пит и его дракон

Пит и его дракон + дополнительные материалы

Мистер Мичем много лет развлекал детишек рассказами о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Все это время его дочь Грейс считала эти истории выдумкой, пока не встретила в лесу мальчика по имени Пит. Малыш давно живет в диком лесу, где о нем заботится замечательный друг — огромный зеленый дракон. Фантастическая любовь и где ее найти

Фантастическая любовь и где ее найти

Молодая и мечтательная библиотекарша Белла хочет написать детскую книжку. Но ей постоянно кто-то мешает: то читатели, то злой босс, то владелец дома, который грозится выселить очаровательную мисс. Чтобы не оказаться на улице, девушке нужно в течение месяца привести сад возле дома в порядок. Теперь Белла, которая панически боится растений, вынуждена обратиться за помощью к ненавистному соседу Алфи Стивенсону.