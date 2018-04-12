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Министр здравоохранения: приёмное отделение МСЧ №9 напоминает фильм ужасов
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Министр здравоохранения: приёмное отделение МСЧ №9 напоминает фильм ужасов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Из подвала на первый этаж планируют перенести приёмное отделение МСЧ №9. Такое решение принято после того, как в медсанчасти побывал министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.
«Состояние учреждения сейчас оставляет желать лучшего, надо многое делать в плане ремонтов и дополнительного оснащения. Начинать надо, конечно, с приемного отделения — сейчас оно напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь. Состояние приемного отделения угнетает и пациентов, и работающих в нем врачей, эту часть здания давно пора ремонтировать, а ещё лучше — переносить», — написал министр в Instagram.
Отделение решено перенести из подвала на первый этаж и оборудовать полноценные диагностические палаты. Также, по словам министра, возникла идея организовать в больнице помимо нейрохирургию, так как в медсанчасть попадает много экстренных пациентов, а полноценная травматологическая помощь без этого направления невозможна. Также планируется использовать пустующие здания для административных помещений, а всю медицинскую деятельность сосредоточить в больших корпусах.
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