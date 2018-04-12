В ходе Недели детской книги в библиотеке № 178 ребята читали, играли и мастерили

Прошедшая Неделя детской книги в библиотеке № 178 — культурном центре им. Агнии Барто была насыщена яркими событиями — каждый день был посвящен определенной теме.

В первый день — День юмора и смеха — читали знаменитую книгу Джулии Дональдсон про Груффало, ребята рисовали своих Груффало, причем у всех они получились совершенно особенные. Также юные читатели лепили персонажей и разыграли сказку по ролям. Второй день — День рождения Г. Х. Андерсена — все участвовали в викторине и мастерили поделки по произведениям знаменитого сказочника. На третий день играли в настольную игру и фантазировали на тему «Дяди Степы» С. В. Михалкова, в четвертый — устроили сторителлинг по книге Н. П. Кончаловской «Дело в шляпе» и сделали своими руками потрясающие шляпы, украшенные цветами. Наконец, читали Эдварда Лира и придумывали лимерики.

Кроме того, команда читателей библиотеки приняла участие в Книжкиной неделе во Дворце пионеров на Воробьевых горах, и, несмотря на неполный состав, набрала 88 баллов из 90 возможных!