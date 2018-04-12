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Митинг против строительства МСЗ пройдет 15 апреля в «реально непроходимом» месте
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Митинг против строительства МСЗ пройдет 15 апреля в «реально непроходимом» месте 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани может пройти 15 апреля на площадке у продуктового магазина на улице Октябрьская, 22. Дату и место подтвердили в исполкоме Осиновского сельского поселения. Организаторы митинга приняли предложение исполкома поселения. В то же время, экоактивистка Альбина Гайфуллина в беседе с «Коммерсантом» заявила, что место выбрано «реально непроходимое». Туда трудно добраться мамам с колясками. Тем не менее, противники проекта решили согласиться, «чтобы иметь возможность хоть как-то высказаться». Добавим, митинг должен был пройти в минувшие выходные, однако городские власти не успели согласовать акцию, после чего организаторы приняли решение о переносе.
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