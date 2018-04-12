Малый бизнес как призвание

Успешность бизнеса во многом зависит от удачи: нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Впрочем, без опыта и знаний также не обойтись. О секретах малого предпринимательства и нюансах выбора рассказал «Ленте.ру» соучредитель компании вендинговых автоматов.

Евгений Светов руководит направлением вендинговых автоматов в относительно небольшой компании в Великом Новгороде. Это основное направление бизнеса, которым он занимается, но есть и другие. «Капсульные кофемашины мы отдаем в бесплатную аренду для того, чтобы у нас выкупали сами капсулы. Кроме того, занимаемся оптовой поставкой чая в небольшие кафе», — говорит он.

По словам коммерсанта , первую сделку он совершил в пять лет, когда продал в детском саду случайному прохожему мешочек… с песком. «Это было как бы в шутку. Я готов был продать, а прогуливающийся „навеселе“ дядька решил помочь мне — купил этот мешочек, расплатившись белорусскими „зайчиками“. У меня до сих пор хранятся эти первые заработанные мной деньги», — рассказывает Евгений.

В семилетнем возрасте он продавал на рынке огурцы и помидоры со своего огорода, а в 18 решил вложить в дело скопленный стартовый капитал — купил копировальный аппарат. Тогда же начал работать менеджером в компании, занимавшейся установкой и обслуживанием кофейных автоматов. Параллельно юный предприниматель пробовал развивать собственный мелкий бизнес: установку копировальной техники, автоматов по продаже бахил, массажных кресел и прочие.

В результате, как показало время, самым живучим и прибыльным оказался именно вендинг. Но и здесь, по словам Светова, есть свои секреты. «В вендинге все решает место — не важно, что продавать. Хорошо зарабатывать можно даже на автоматах жевательных резинок, если найти то самое золотое место. Причем дело вообще не в огромном трафике. Главное, чтобы продукт был востребован: к примеру, будет приносить хорошую прибыль автомат по продаже бахил, если он установлен в детском торговом центре возле игровой комнаты, куда без бахил нельзя зайти», — рассказывает он.

Аналогичная схема действовала с ксерокопиями — они пользовались популярностью, в основном, в госучреждениях. Но золотое место в данном случае было уже занято, и говорить с 18-летним бизнесменом никто не хотел. Поэтому, второе направление — вендинг, — которое можно было развивать в коммерческом секторе, у Жени Светова пошло гораздо лучше.

Начиная как наемный менеджер по продвижению вендинговых автоматов, Евгений постепенно превратился в партнера — стал вкладывать собственные деньги. На этом тернистом пути малому предприятию Светова с партнерами пришлось пережить кризис после резкого ослабления рубля в конце 2014 — начале 2015 года.

«Оборудование итальянское, ингредиенты для кофе — тоже. После того как евро взлетел, было очень трудно, даже хотели закрыться», — рассказал предприниматель. Пришлось многое поменять: места размещения автоматов, поставщиков кофейных капсул, снизить издержки при хранении. В итоге малому предприятию удалось выжить. Позднее Евгений узнал о Корпорации МСП и стартовавшие бесплатные образовательные программы для предпринимателей, которыми и воспользовался для развития бизнеса.

Увеличивать сеть из 21 кофейного аппарата, по его словам, в настоящее время не имеет смысла. Наоборот, ее нужно оптимизировать. «Сейчас задача — замена оборудования на более новое и экономичное, а также развитие точек, которые приносят наибольшую прибыль. Нужно следовать классическому принципу 80 на 20 — развивать те 20 процентов, которые дают наибольший доход. Правда, кризис сказался сильно, его последствия ощущаются до сих пор — есть у нас завод, где люди до кризиса ежедневно пили кофе из автомата, а теперь раз в два дня в лучшем случае», — рассказывает Евгений.

Недавно партнеры решили открыть кофейню: «Это что-то похожее на „кофе с собой“, но формат немного другой — нет столиков, но есть магазин». Цель нового проекта — демонстрация кофейных машин, а также ассортимента кофе и чая. «У нас есть офис и два склада, но это неудобно и не создает нужной атмосферы. Поэтому мы и открыли небольшую кофейню в центре города», — поясняет предприниматель.

Помещение для кофейни выбирали с помощью портала Бизнес-навигатора МСП. «Когда я только начинал, то открыл торговый павильон на остановке общественного транспорта. Все документы, необходимые для этого, я искал сам в интернете. Это заняло уйму времени. Позже я узнал про портал Бизнес-Навигатора и теперь пользуюсь им постоянно, особенно блоком „Жизненные ситуации“», — рассказывает Евгений. — Здесь есть информация и по документам, и по проверкам. Особенно последнее многих останавливает, поскольку это общепит, а с ним связано много нюансов. Люди такого контроля боятся».

По его словам, если кофейня приживется и покажет хорошие результаты, то будут открыты еще 2-3 такие точки. Сейчас предприниматели экспериментируют с меню, в частности включили в него кашу, которая пользуется популярностью у посетителей.