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Путин: фестиваль спортивного кино «Красногорский» продвигает здоровый образ жизни
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Путин: фестиваль спортивного кино «Красногорский» продвигает здоровый образ жизни 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV международного фестиваля спортивных фильмов «Красногорский», отметив его вклад в привлечение внимания к истории спорта и популяризацию ценностей здорового образа жизни и физической культуры. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте Кремля.
"Ваш замечательный проект на протяжении многих лет выполняет важную, ответственную миссию — своей насыщенной, интересной программой привлекает внимание людей к ярким, незабываемым страницам истории отечественного и мирового спорта, к выдающимся победам и достижениям атлетов, вносит весомый вклад в продвижение в обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни", — говорится в телеграмме.
Международный кинофестиваль спортивного кино «Красногорский» проходит с 12 по 17 апреля в подмосковном Красногорске.
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