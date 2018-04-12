В Саратовской области состоялся VII межрайонный семинар для родителей несовершеннолетних

Темой прошедшего в Балашове представительного форума, объединившего представителей десяти районов области, в этом году стала борьба с наркоманией среди несовершеннолетних и ее профилактика.

Организаторами межрайонного семинара традиционно выступили МО МВД России «Балашовский» Саратовской области, Общественный совет при Межмуниципальном отделе и областной Совет общественных помощников регионального детского омбудсмена. Главной целью мероприятия стала выработка мер действенной профилактики наркомании среди несовершеннолетних, консолидация усилий всех заинтересованных ведомств для решения данной проблемы.

Участниками семинара стали более 350 представителей родительского сообщества, правоохранительных органов , общественных организаций, органов власти. ГУ МВД России по Саратовской области на семинаре представили заместитель начальника Главного управления и представители ряда подразделений главка.

Главными участниками семинара стали родители, дети которых состоят на профилактических учетах, а также представители семей, находящихся в социально опасном положении. Семь лет назад, когда состоялся первый семинар-совещание, он был задуман именно для подобной аудитории, как площадка для открытого диалога с семьями, где у детей были эмоциональные и поведенческие проблемы, последствием которых становились плохая успеваемость, нарушения дисциплины и даже правонарушения. В рамках семинара, в то время имеющего статус районного родительского собрания, обсуждались и определялись пути решения имеющихся проблем с привлечением профильных специалистов и экспертов — представителей полиции и общественности, детских психологов, социальных педагогов. В последние несколько лет организаторы значительно расширили рамки общения с родителями и детьми. Семинары стали более представительными по числу участников, обретя статус межрайонных, а также тематическими, отвечая насущным реалиям и приоритетам. Семинар этого года — яркое тому подтверждение.

В рамках мероприятия были обсуждены факторы риска и проблемы, связанные с наркозависимостью несовершеннолетних, состоялся обмен опытом профилактической работы, как со стороны профильных специалистов, так и общественников, в том числе, членов общественных советов при органах внутренних дел. По сути, и сам семинар является хорошо себя зарекомендовавшей формой работы в деле профилактики, достойной для внедрения и распространения по всей области.