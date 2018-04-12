Подростки все чаще избивают друг друга из-за «неправильной» одежды

Новостное агентство РИА Новости опубликовало подробный разбор нового подросткового явления, которое называется «поясни за шмот». Суть сводится к тому, что одни дети могут потребовать отчета у других детей о том, что на них надето. И если подросток не может объяснить, почему на нем дешевая одежда или одежда спортивной команды, членом которой он не является, его могут избить. Драки доходят до серьезных ранений и травм.

В первую очередь придираются к тем, что носит «паль» — поддельные вещи. Подростков не интересует, есть ли у семьи финансовая возможность покупать брендовую одежду, они жестко высмеивают детей, которые осмелились надеть ноунейм. С социальных сетях создаются сообщества, где подростки вывешивают фотографии «неправильно» одетой молодежи и разбирают до мелочей внешний вид, при этом издеваясь над жертвой.

Но если бы дело ограничивалось только кибербулингом! Дети начинают третировать одноклассников в школе и на улице. А результаты выкладывают в соцсети. В конце марта там разместили фото окровавленного подростка, на голове мальчику выбрили изображение мужских гениталий. До того как публикацию удалили, в комментариях «знатоки» объясняли, что парень получил за дело: мол, он носил камуфляжные штаны.

РИА Новости сообщает, что тема «шмота» волнует отнюдь не только нижегородских или московских школьников. Это массовое явление. Так, в петербургском сообществе «Отжатый шмот» во «ВКонтакте» выкладывали видео со сценами насилия над «неправильно одетыми» подростками. Когда об этом сообщили местные СМИ, группу срочно переименовали и закрыли для посторонних.

Также в материале приводятся примеры жестокой расправы за одежду или неподходящий макияж. Например, девочку Свету (имена изменены) из Нижнего Новгорода избили расправились за дешевую одежду и простой макияж подростки из ее же школы. Главной заводилой была Оля — хватала за волосы, ставила на колени. Драку остановил проходивший мимо мужчина. Сейчас Олей занимается полиция.

Психолог, комментировавшая материал, уверена, что, если раньше принадлежность к группе обозначалась курением, употреблением алкоголя или, например, плохой успеваемостью, то сейчас — тягой к определенным брендам. Впрочем, психологи не сомневаются, что разборки из-за одежды вскоре вытеснит что-то другое. Поэтому бороться нужно не с отдельной тенденцией, а с детской жестокостью в целом.

Читайте также:

Как рассказывать детям о безопасности, при этом не напугав их. Объясняет психолог

Тест: Кто ты из героев «Приключений Опасного Малого» и «Опасного Генри»?

Кибербуллинг: что делать, если ребенка травят в интернете одноклассники