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Центр «Спутник» примет участие в «Весенней неделе добра — 2018»
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Центр «Спутник» примет участие в «Весенней неделе добра — 2018» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
16 апреля пройдет дворовая акция «Сохраним мы детства уголок». Сотрудники и воспитанники центра «Спутник» наведут порядок на детской площадке и прилегающей к ней территории.
«Мы», — сообщается на странице социальной сети молодежного центра досуга и спорта «Спутник» — «примем участие в посадке клумб и уборке мусора. Ждем всех желающих в 16:00!».
Приходите, будет весело! Хорошее настроение гарантировано!
«Мы вместе создаём наше будущее!» — так звучит девиз Весенней недели добра, которая пройдёт с 16 по 22 апреля. На этот промежуток времени запланировано множество мероприятий.
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