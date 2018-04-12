Центр «Спутник» примет участие в «Весенней неделе добра — 2018»

16 апреля пройдет дворовая акция «Сохраним мы детства уголок». Сотрудники и воспитанники центра «Спутник» наведут порядок на детской площадке и прилегающей к ней территории.

«Мы», — сообщается на странице социальной сети молодежного центра досуга и спорта «Спутник» — «примем участие в посадке клумб и уборке мусора. Ждем всех желающих в 16:00!».

Приходите, будет весело! Хорошее настроение гарантировано!

«Мы вместе создаём наше будущее!» — так звучит девиз Весенней недели добра, которая пройдёт с 16 по 22 апреля. На этот промежуток времени запланировано множество мероприятий.