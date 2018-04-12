Секреты долголетия. Всемирный день здоровья открыл ряд мероприятий в Югре

Всемирный День здоровья 7 апреля открыл в округе целый месяц разнообразных событий и дел, чтобы каждый обратил внимание на свое состояние и отправился в поход за хорошим самочувствием.

Девиз года — «Здоровье для всех»

Окружной месячник «Время быть здоровым» дает возможность всем желающим побывать на лекциях о правильном образе жизни, проконсультироваться с медицинскими специалистами, поучаствовать в проводимых акциях и, конечно, быстро и бесплатно пройти обследование.

Сургут присоединился к мероприятиям — массовой зарядкой на городской акции. Школьники сражались в конкурсе театрализованных миниатюр, для студентов организовали конкурс фотоколлажей и викторину — брейн-ринг. В общественном транспорте и в кинозале «Галерея кино» идут сеансы роликов социальной рекламы.

В Нижневартовске распахнула двери для всех желающих школа здоровья. В программе выступлений специалистов — самые нужные и «вечные» темы: о том, как прожить долго, спать сладко, находиться в гармонии с собой и другими.

Не остались в стороне и самые маленькие жители округа. В поселке Пойковский в детском саду «В гостях у сказки» ребята отправились в «Путешествие на планету „Здоровячка“. Маленькие салымчане из детского сада „Улыбка“ вместе с родителями занялись физкультурой на специальном занятии.

Самый „Здоровый класс“

Увидеть вживую известного биатлониста Дмитрия Ярошенко и сделать с ним зарядку, зарядиться энергией на мастер-классе „Zumba“, ответить на каверзные вопросы о самочувствии, а самое главное — получить награды за участие в конкурсе среди учащихся школ „Здоровый класс“ — такой праздник для детей устроил Центр медицинской профилактики в Ханты-Мансийске. Этот конкурс проводится уже во второй раз.

Целых пять месяцев 100 учеников седьмых и восьмых классов четырех школ столицы округа соревновались по нескольким направлениям: физические показатели, творческая активность, коллективное участие в мероприятиях. Вместе с родителями школьники горячо обсуждали те проблемы, с которыми столкнулись после медицинского осмотра.

»Третейскими судьями»-консультантами для них стали сотрудники медицинской академии и Центра медицинской профилактики. «Особый интерес вызвала активная работа: ребята разрабатывали сценарии, сами распределяли роли, готовили выступления», — поделилась впечатлениями классный руководитель 7 «Г» класса школы № 5 Татьяна Кабулова.

Школьники провели огромную профилактическую работу среди горожан с акцией «Брось сигареты — возьми конфету!», поговорили с детсадовцами о работе волонтеров, придумали и провели занятия по правильному образу жизни со сверстниками, организовали в школе динамические переменки.

Главные задачи программы — обследовать состояние здоровья детей, провести консультации с медицинскими специалистами, привлечь ребят к физической активности — оправдали себя. «Результатом этого проекта стало то, что дети задумались о своем здоровье, многие записались в спортивные секции. Это радует нас, — сказала заместитель директора школы № 5 Ольга Торопыгина. — Хотелось бы провести такое мероприятие и в начальных классах. Чем раньше ребенок получит подобные знания, тем лучше».

«Здоровые дети — это наше будущее, поэтому перед учителями, родителями и общественностью стоит задача воспитания нового поколения. Поэтому такие конкурсы, мероприятия просто необходимы», –считает Татьяна Кабулова.

Движение без напряжения

«Здоровье — категория экономическая, — уверен главный врач окружного Центра медицинской профилактики Алексей Молостов . — Гораздо эффективнее провести профилактику заболевания, чем лечить его. Многие надеются на помощь со стороны врачей, но не задумываются о возможности помочь самому себе».

Одна из современных бед — ожирение. Как показывают наблюдения, все живое гибнет от худобы, а человек — от лишнего жира. Неправильное питание и недостаточная физическая активность — основные факторы риска этого заболевания. Следом за ними ждите повышения кровяного давления, содержания глюкозы и холестерина в крови. По словам Алексея Молостова, одно из главных составляющих нормального образа жизни — правильное питание.

Врачи не лишний раз напоминают о необходимости контроля за калорийностью пищи. Всегда можно съесть гамбургер или выпить стакан газированного напитка, но при этом подумать, как потратить полученные калории. Физические занятия для поддержания формы ничто не заменит. Чтобы «убежать» от раннего старения органов, полюбите бег трусцой на свежем воздухе, плавание, прогулки на велосипеде и туристические походы.

Статистика говорит, что на состояние нашего здоровья на 50% влияет здоровый образ жизни, остальные 50% поделили между собой окружающая среда, генетическая предрасположенность и система охраны труда. Тема оптимального образа жизни не заканчивается одним месячником. Она актуальна во все времена.

КСТАТИ

Отличный результат показало введение в 2013 году закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Запрет на курение в общественных местах, запрет рекламы табака, поднятие акцизов на табак привели к тому, что многие курильщики пересмотрели свое отношение к вредной привычке. По данным Минздрава РФ, курение в стране снизилось на 20%. К 2020 году должно достигнуть 25%.