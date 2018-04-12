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Пятеро вокалистов из РФ прошли отбор на конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе
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Пятеро вокалистов из РФ прошли отбор на конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Пятеро вокалистов из России прошли отбор на международный конкурс имени королевы Елизаветы, который в этом году будет проведен с 1 по 12 мая в Брюсселе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в оргкомитете ежегодного соревнования исполнителей.
"Из 312 кандидатов, чьи видеозаписи были прослушаны, 64 человека из 22 стран отобраны для участия в конкурсе", — сказали в оргкомитете. Среди конкурсантов пятеро россиян: Антон Кузенок, Светлана Москаленко, Зоя Петрова, Екатерина Романова и Дарья Сальникова.
Международный конкурс имени королевы Елизаветы является одним из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира. Впервые он прошел в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама славилась умением хорошо играть на скрипке.
Вторая мировая война прервала традицию более чем на десять лет. Однако в 1951 году смотр возобновился. Он состоит из четырехгодового цикла. Каждый год состязания проводятся по одной из специальностей: скрипка, фортепиано, сольное пение или композиция.
Российские музыканты неоднократно побеждали в этом конкурсе. Так, в первый же год проведения смотра в 1937 году главный приз достался знаменитому скрипачу Давиду Ойстраху, а в 1951 году, когда конкурс был возобновлен, — не менее прославленному Леониду Когану.
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