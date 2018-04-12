Пятеро вокалистов из РФ прошли отбор на конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян /. Пятеро вокалистов из России прошли отбор на международный конкурс имени королевы Елизаветы, который в этом году будет проведен с 1 по 12 мая в Брюсселе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в оргкомитете ежегодного соревнования исполнителей.

Международный конкурс имени королевы Елизаветы является одним из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира. Впервые он прошел в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама славилась умением хорошо играть на скрипке.

Вторая мировая война прервала традицию более чем на десять лет. Однако в 1951 году смотр возобновился. Он состоит из четырехгодового цикла. Каждый год состязания проводятся по одной из специальностей: скрипка, фортепиано, сольное пение или композиция.